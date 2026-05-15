Posėdyje Gentvilas netikėtai prabilo apie Pikul: man gal ir patinka, bet...

Žmogaus teisių komiteto posėdyje buvo aptarta ne viena tema, tarp jų – socialiniai tinklai ir juose nepilnamečiams prieinamas pornografinis turinys. Čia žodį tarė ir E. Gentvilas, pateikdamas netikėtą pavyzdį.
„Mes matome tokią pilnametę Oksaną Pukul, su gražiais apatiniais drabužiais žargstosi. Aš noriu pasakyti, kad man nebūtinai nepatinka, gal ir patinka. Bet tuos vaizdus nuolatos mato bet kuris portalo vartotojas, bet kuris nepilnametis“, – teigė E. Gentvilas.
Panašu, kad politiko dėmesį patraukė neretai šiomis dienomis aptariama garsi moteris ir jos pikantiškos nuotraukos naujienų portaluose.
„Kitaip sakant, kai Laurynas Šedvydis paklausė apie nepilnamečio atvaizdų vartojimą, tai nepilnamečiams prieinami pornografiniai vaizdeliai, kurie tikrai, mano manymu, yra skirti suaugusiems žmonėms, o ne vaikučiams dėmesiui patraukti. Kaip jūs vertinate arba kaip skirsite dėmesį 2026 m., o gal jau skiriate? Kai visi portalai išsižergusios O. Pikul su apatiniais drabužėliais vaizdeliais dalinasi...“ – savo mintis dėstė politikas.
E. Gentvilas suskubėjo pridurti žinutę O. Pikul.
„Aš dar kartą noriu Oksanai pasakyti, man beveik ir patinka. Bet ar nepilnamečiams tai turi būti prieinama?“ – klausė jis.
Po E. Gentvilo kalbos posėdyje paminėta, kad tai, ką politikas apibūdino, greičiausiai yra erotinis, o ne pornografinis turinys ir dažniausiai prieinamas prenumeratoriams.
„Aš neskaitau to turinio. Aš nelendu, nežinau. Aš tik matau nuotraukas. Nuotraukos tai yra matomos visiems, o turinys – aš neskaitau, ką [Dominykas] Dirkstys su [Simu] Jasaičiu pliekiasi“, – tikino jis.
Kiek vėliau į šią diskusiją sureagavo ir pati O. Pikul. Moteris pasiūlė sutelkti dėmesį ne į jos apatinius, o į kitas opias temas.
„Hey, Seimas. Galbūt apatiniai pritrauks dėmesį dėl įstatymo pakeitimo vaikų teisių klausime dėl anonimiškumo. Yra svarbesnių klausimų nei mano nuotraukos“, – instagrame rašė ji.
