Praeiviai netiki akimis: reklaminiame stende – gyvas žmogus

Jei važiuojate Los Andžele ir reklaminiame skyde matote vyrą, žinokite – jums nesivaidena.
„Manau, tai šaunu, kad jis ten pateko“, – sakė praeivė.
„Turėjau ateiti. Iš pradžių galvojau, jog tai neįmanoma. Juk ten viduje yra gyvas žmogus“, – stebėjosi kita moteris.
Ši neįprasta reklaminė akcija surengta prieš pasirodant mokslinės fantastikos trileriui „Paskutinis namas“.
„Man nėra tekę matyti tokios reklamos. Kažkas tiesiog gyvena reklaminiame stende. Įdomu“ – kalbėjo pašnekovas.
Filmas pasakoja apie keistą įvykį, kuris paveikia žmones visame pasaulyje. Viena šeima atsiduria lyg spąstuose savo namuose. Norėdami išgyventi, šeimos nariai privalo laikytis kartu, nors jų atsargos tirpsta akyse, o paslaptinga jėga nepasitraukia.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Neįprastą reklaminį stendą stebintiems žmonėms kilo daugybė klausimų.
„Ar jis gauna maistą dronu?“ – svarstė gatvėje pakalbinta moteris.
„Kaip jis gavo šį darbą?“ – klausė vyras.
„Galvojau, kaip vyrukas tveria tokį karštį?“ – sakė pašnekovas.
Nors dauguma šių klausimų liko neatsakyti, vyro buvimas reklamoje galbūt ne vieną privers įsijungti trilerį.
Negana to, reklamos žmogus net galėjo pabendrauti su publika. Tam jis turėjo rašymo lentelę.
Vyras reklaminio stendo viduje praleido net tris dienas.
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