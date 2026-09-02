Prasidėjo Venecijos kino festivalis: pagerbtas George Clooney, pasirodė Holivudo žvaigždės

Festivalio senbuvis G. Clooney apdovanojamas už viso gyvenimo nuopelnus, o D. Boyle'as pristato savo filmą „Ink“ apie tai, kaip Rupertas Murdochas (Rupertas Merdokas) 1969 metais įsigijo Jungtinės Karalystės bulvarinį laikraštį „The Sun“.
Per ateinančias 11 dienų festivalio raudonuoju kilimu žengs daugybė Holivudo ir kitų žvaigždžių – nuo Roberto Pattinsono (Roberto Patinsono) iki Noelio ir Liamo Gallagherių (Noelio ir Liamo Galagerių) iš grupės „Oasis“, tačiau panašu, kad šiemet daugiausia dėmesio skiriama geopolitikai, o ne kino žvaigždėms. Į plačią programą įtraukti dokumentiniai filmai apie konfliktą Gazos Ruože („Naza“), Eloną Muską (Iloną Maską) („Musk“), nepriklausomus rusų žurnalistus, nušviečiančius karą Ukrainoje („My Undesirable Friends — Part II: Exile“), taip pat palestiniečių filmai ir trumpametražis filmas apie JAV imigracijos ir muitinės tarnybą Mineapolyje.
Festivalio direktorius Alberto Barbera (Albertas Barbera) naujienų agentūrai AP sakė, kad dauguma atrankos metu matytų filmų nagrinėja „šiuolaikines problemas“.
„Iš tiesų neturėjome pasirinkimo, – sakė jis. – Esame visiems atviroje erdvėje, skirtoje diskusijoms, akistatoms. Kiekvienas yra visiškai laisvas išreikšti save. Ir aš tam tikra prasme tikrai džiaugiuosi, kad toks filmas galėtų padėti žiūrovams, kritikams ir visiems kitiems geriau suprasti, kas vyksta mūsų šiuolaikiniame, sudėtingame pasaulyje.“
Daug dėmesio sulaukė ir tai, kad tarp 21 filmo, pretenduojančio į pagrindinį prizą – „Auksinį liūtą“ – yra tik vienas moters režisuotas filmas.
„Žinoma, tai didelė problema, – kalbėjo A. Barbera. – Visiškai suprantu, kad dar daug reikia padaryti, jog moterims kine būtų suteikta joms priklausanti vieta.“
Jis paaiškino, kad nors organizatoriai matė daug įdomių moterų sukurtų filmų ir daug jų įtraukė į šalutines festivalio programas, jie nerado pakankamai stiprių filmų pagrindiniam konkursui. A. Barbera taip pat sakė, kad festivalis palaiko moteris jų kovoje už lygų atstovavimą.
Kai kurie Venecijoje pristatomi filmai gali tapti pretendentais į „Oskarus“, įskaitant atidarymo vakarą rodomą konkursinį filmą „Ink“, kuriame Guy Pearce'as (Gajus Pirsas) vaidina R. Murdochą, o Jackas O'Connellas (Džekas O'Konelas) – redaktorių Larry Lambą (Larį Lambą). Šis filmas yra pripažintos Jameso Grahamo (Džeimso Grejemo) pjesės adaptacija.
Kiek anksčiau šiais metais D. Boyle'as naujienų agentūrai AP sakė, kad „Ink“ kūrė taip pat, kaip ir „Traukinių žymėjimą“ (Trainspotting) – jie neturėjo daug pinigų, bet turėjo atsidavusį aktorių kolektyvą, kuris susivienijo dėl idėjos, ir kylančią žvaigždę. Filme „Traukinių žymėjimas“ tai buvo Ewanas McGregoras (Evanas Makgregoras). Pasak jo, filme „Ink“ tai yra J. O'Connellas.
„Tai yra ta žmonių grupė, aplink kurią ir iš kurios kuriama istorija, jie palaiko idėją ir jai padeda, bet svarbiausia, ką jie duoda – tai tikėjimas pačia idėja, – sakė D. Boyle'as. – Kad aktoriai tai padarytų, jie turi daug laiko praleisti kartu. Labai gerai kalbėti apie kolektyvinius kūrinius, bet kolektyvas reiškia, jog jie daug laiko praleidžia kartu, kad galėtų įsilieti.“
D. Boyle'as pridūrė: „Per 30 metų nedaug ko išmokau, ir tai tikriausiai yra gerai.“
Festivalis taip pat sulauks savo G. Clooney akimirkos, kai jam bus įteiktas „Auksinis liūtas“ už viso gyvenimo nuopelnus.
„Nusprendėme jam įteikti „Auksinį liūtą“, nes tam tikra prasme jis kenčia nuo savo paties įvaizdžio, žinote, gundančio vyro, grožio etalono ir panašiai, – sakė A. Barbera. – Kartais žmonės pamiršta, kad jis yra puikus aktorius, šiuo metu vienas geriausių aktorių ir puikus kino kūrėjas, puikus režisierius. Taigi, tai yra būdas šitai pabrėžti.“
Vėliau jį gaus ir 93 metų Ellen Burstyn (Elen Burstin).
Venecijos kino festivalis vyks iki rugsėjo 12 dienos.
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