Premjeras: dėl „Eurovizijos“ boikoto Ispanija atsidūrė „teisingoje istorijos pusėje“

„Neteisėto karo ir genocido akivaizdoje tylėti negalima. Negalime likti abejingi tam, kas toliau vyksta Gazos Ruože ir Libane“, – socialiniame tinkle „X“ paskelbtame vaizdo pranešime sakė P. Sanchezas.
„Todėl šie metai iš tiesų bus kitokie. Mūsų nebus Vienoje, bet mes tai darome įsitikinę, kad esame teisingoje istorijos pusėje“, – teigė jis.
Ispanija yra viena didžiausių finansinių rėmėjų „Eurovizijoje“ – tarptautiniame dainų konkurse, kurį organizuoja Europos transliuotojų sąjunga (EBU).
Izraelio visuomeninis transliuotojas KAN priklauso EBU, todėl Izraelio atstovai dalyvauja renginyje.
Ispanija šiemet boikotuoja renginį kartu su Islandija, Airija, Nyderlandais ir Slovėnija dėl Izraelio veiksmų kare Gazos Ruože. Šis karas buvo pradėtas reaguojant į 2023 metų spalio 7 dienos palestiniečių islamistų judėjimo „Hamas“ išpuolį Izraelyje.
Šių šalių pozicija atspindi požiūrį, kad Izraelis prieš Gazos Ruožo civilius gyventojus panaudojo neproporcingą mirtiną jėgą.
Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) 2024 metais išdavė Izraelio ministro pirmininko Benjamino Netanyahu (Benjamino Netanjahu) arešto orderį dėl kaltinimų karo nusikaltimais ir nusikaltimais žmoniškumui per Izraelio puolimą, įskaitant tyčinį taikymąsi į civilius ir badavimo kaip karo metodo naudojimą.
Ispanijos ministras pirmininkas vaizdo įraše kalbėjo apie paralelę tarp Izraelio karo Gazos Ruože ir Rusijos karo prieš Ukrainą.
„Kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, ji buvo pašalinta iš konkurso, ir Ispanija palaikė šį sprendimą“, – sakė jis.
Jis pridūrė: „Šie principai taip pat turi būti taikomi, kai kalbame apie Izraelį. Negali būti dvejopų standartų.“
„Eurovizijos“ finalas paprastai pritraukia daugiau nei 150 mln. žiūrovų visame pasaulyje. Izraelio atstovas bus tarp tų, kurie šeštadienį varžysis konkurse.
