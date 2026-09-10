Prie septyniasdešimtmetės televizijos žvaigždės namų sulaikė jauną persekiotoją

Apie šį incidentą praneša leidinys „Page Six“.
Saugumo tarnybos darbuotojai sulaikė 25-erių metų vyrą Zenwiliamą Robsoną iki jam patenkant į garsenybės namų teritoriją.
Apsauga pranešė policijai apie įvykį, nes vyras anksčiau ne vieną kartą mėgino susisiekti su 70-ies metų verslininku.
Z. Robsonas buvo sulaikytas, nes įtartas persekiojimu. Vėliau jaunam vyrui pateikė kaltinimus neteisėtu įsiveržimu ir atsisakymu palikti privačią teritoriją. Šis veiksmas klasifikuojamas kaip tvarkos pažeidimas.
Nežinia, ar K. Jenner incidento metu buvo namuose. Televizijos žvaigždės atstovai neatsakė į žurnalistų prašymus pakomentuoti įvykį.
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