Prienuose šeštąjį kartą ryškiai „liepsnos“ Duonos ir ugnies festivalis

Duonos ir ugnies festivalio veiklos tradiciškai išsidėstys keliose Beržyno parko erdvėse. Lankytojus pasitiks šventinė mugė, kurioje bus galima atrasti tautodailininkų, amatininkų dirbinių, įvairių prekybininkų siūlomų gaminių ir gardumynų. Čia pat vyks ir tradicinis Gardžiausio patiekalo konkursas, suburiantis Prienų krašto bendruomenes kūrybiškai pažvelgti į vieną svarbiausių lietuviškos kultūros ir šio festivalio simbolių – duoną. Konkurso dalyviai pristatys savo kulinarinius sumanymus, o lankytojai turės galimybę ne tik susipažinti su konkursiniais patiekalais, bet ir jų paragauti.
Festivalio metu vyks įvairios edukacinės programos, leisiančios iš arčiau pažinti ne tik lietuviškos duonos kepimo tradiciją, bet šiemet – ir prancūziškosios. Sertifikuoti tautinio paveldo produktų kūrėjai ir amatininkai dalinsis savo žiniomis bei patirtimi, pristatys tradicinės raugintos duonos kepimo ypatumus, archajiškus receptus bei senuosius amatus. Bus galimybė susipažinti su kalvystės amatu ir patirti gyvojo tautinio paveldo privalumus, savo rankomis išbandyti ugnies ir metalo „draugystę“. Festivalio erdvėse veiks „Viduramžiai.lt“ žonglierių ir kojūkininkų mokykla, o Marijampolės profesinio rengimo centro bendruomenė kurs „ugningą“ festivalio įvaizdį.
Šių metų festivalyje ypatingas dėmesys bus skiriamas poeto, dramaturgo, Prienų krašto garbės piliečio Justino Marcinkevičiaus kūrybiniam palikimui. Specialioje instaliacijoje lankytojai galės išvysti poeto kūrybos citatas, atskleidžiančias duonos ir ugnies simbolinę reikšmę. J. Marcinkevičiaus kūryboje šie simboliai siejami su tautos gyvybingumu, atmintimi, žmogaus ryšiu su gimtąja žeme ir dvasinėmis vertybėmis, todėl jų įprasminimas festivalyje taps prasminga jungtimi tarp kultūrinės atminties ir šiandienos.
Duonos ir ugnies festivalio atmosferą praturtins jau 41-ąjį kartą vyksiančio folkloro kolektyvų sambūrio „Oi, būdavo, būdavo“ dalyviai. Šis tradicinis sambūris, suburiantis Prienų krašto etninės kultūros puoselėtojus, skambia daina užpildys visą Beržyno parką. Šventės metu taip pat bus pagerbti konkurso „Tapkime žydinčia savivaldybe“ laureatai bei Gardžiausio patiekalo konkurso dalyviai ir nugalėtojai.
Vakarinėje festivalio dalyje susirinkusiuosius sveikins Prienų rajono savivaldybės vadovai ir miestų partnerių delegacijų atstovai. Vėliau didžiojoje scenoje skambės muzika – žiūrovų lauks folkroko grupės „Žalvarinis“ ir atlikėjos Liepos Norkevičienės koncertai.
Artėjant vakarui festivalio erdvę užlies ugnies ir judesio magija. Įspūdingą reginį kurs „Ugnies teatro“ artistai bei cirko ir gatvės teatro pasirodymas „Sway Pole“, kuriame atlikėjai demonstruos išskirtinius akrobatinius numerius virš žiūrovų. Viskas susijungs į šokio, šviesų ir ugnies dermę.
Festivalio kulminacija bus skirta ugnies pagerbimui. Dalyviai bus kviečiami drauge kurti laužą, įsitraukti į ugnies pagerbimo, arba keturių vėjų, ceremoniją ir patirti „Sėkmės kelią“ – vaikščiojimą per žarijas su instruktoriumi Mindaugu Janušoniu. Tai išskirtinė patirtis, kviečianti nurimti, susikaupti, įveikti vidines baimes ir pajusti bendrystę su savimi, aplinkiniais bei ugnimi.
Organizatoriai kviečia festivalio svečius pasipuošti Duonos ir ugnies festivalio spalvų – oranžinės, raudonos, geltonos ir jų atspalvių – apranga arba nors šių spalvų detalėmis, kaip išskirtiniu akcentu, papildančiu ryškią ir šiltą festivalio nuotaiką.
Kviečiame paskutinį vasaros šeštadienį susitikti Prienų Beržyno parke ir kartu patirti festivalį, kuriame duona simbolizuoja tradicijų tęstinumą, o ugnis primena apie gyvybę, kūrybą, bendrystės galią bei nenutrūkstamą žmogaus ir gamtos ryšį.
Naujausi komentarai