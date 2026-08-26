Prieš Jessicos Shy koncertus – svarbi informacija

Į koncertus ir po jų – specialieji viešojo transporto maršrutai
Į ir iš Vingio parko kursuos specialieji viešojo transporto maršrutai, kuriais keleiviai galės pasiekti skirtingus Vilniaus miesto mikrorajonus:
159R – Vingio parkas st. (Geležinio vilko g., nuo Eigulių g. pusės) – Santariškės;
161R – Vingio parkas st. (Geležinio vilko g., nuo Gerosios vilties g. pusės) – Fabijoniškės;
164R – Vingio parkas st. (Geležinio vilko g., nuo Eigulių g. pusės) – Saulėtekis;
165R – Vingio parkas st. (Geležinio vilko g., nuo Eigulių g. pusės) – Pilaitė;
166R – Vingio parkas st. (Geležinio vilko g., nuo Gerosios vilties g. pusės) – Naujoji Vilnia;
167R – Vingio parkas st. (Geležinio vilko g., nuo Gerosios vilties g. pusės) – Ateities g.
Specialieji maršrutai bus ypač aktualūs po koncertų, kai iš Vingio parko vienu metu išvyks didelis keleivių srautas.
Prie M. K. Čiurlionio tilto – papildoma stotelė
Koncerto lankytojų patogumui prie M. K. Čiurlionio tilto bus įrengta laikina „Dainų šventės“ stotelė. Joje stos 24, 56, 123 maršrutų autobusai ir specialūs renginio autobusai: 161R ir 167R.
Savaitgalį, kaip įprasta, kursuos ir naktiniai autobusai.
Keleivių patogumui, naktimis iš penktadienio į šeštadienį ir iš šeštadienio į sekmadienį – nuo vidurnakčio kas 30 minučių, kursuoja ir naktiniai autobusai.
Paskutiniai reisai iš miesto centro į mikrorajonus išvyksta apie 4 val. ryto, o netrukus po jų į gatves išrieda pirmieji dieninių maršrutų autobusai.
Naktinių autobusų maršrutai:
N1 Centras–Antakalnis–Saulėtekis. Sustojimas „Islandijos st. (A)”;
N2 Centras–Lazdynai–Karoliniškės–Pilaitė. Sustojimas „Islandijos st. (D)”;
N3 Centras–Žirmūnai–Baltupiai–Santariškės. Sustojimas „Islandijos st. (C)”;
N4 Centras–Kalvarijų–S. Stanevičiaus g.–Pašilaičiai (Gabijos progimnazija). Sustojimas „Islandijos st. (B)”;
N5 Centras–Markučiai–Pavilnys–Naujoji Vilnia. Sustojimas „Islandijos st. (A)”;
N6 Centras–Šeškinė–Pašilaičiai–Bajorų kalvos. Sustojimas „Islandijos st. (B)”;
N7 Centras–Žvėrynas–Justiniškės–Perkūnkiemis–Pašilaičiai (Gabijos progimnazija). Sustojimas „Islandijos st. (C)”;
N8 Europos aikštė–Centras–Stotis–Naujininkai–Oro uostas (darbo dienomis), Centras–Stotis–Naujininkai–Oro uostas (4:30-6:00 val. tarpe maršrutas pratęsiamas iki Europos aikštės) (poilsio dienomis). Sustojimas „Islandijos st. (D)”;
N9 Centras–Naujamiestis–Žemieji Paneriai–Grigiškės (paskutinis išvykimas iš centro link Grigiškių 3 val. Vėlesniais reisais maršrutas kursuos sutrumpinta trasa tik iki Vilkpėdės žiedo). Sustojimas „Islandijos st. (D)”.
Viešojo transporto eismo tvarkaraščius rasite www.judu.lt ir www.stops.lt. Viešojo transporto judėjimą realiu laiku kviečiame stebėti: JUDU švieslentėje ir JUDU programėlėje.
Vingio parke ir aplinkinėse gatvėse – eismo ribojimai
Koncertų metu bus ribojamas transporto priemonių eismas Vingio parke. Transporto priemonių eismas bus draudžiamas nuo įvažiuojamojo kelio iš Geležinio Vilko gatvės pusės iki Vingio parko estrados.
Nuo rugpjūčio 28 d. 15 val. iki rugpjūčio 30 d. 2 val. vienpusis eismas bus įvestas:
Eigulių gatvėje;
Birutės gatvėje;
Giraitės gatvėje;
Elektrinės gatvėje.
Dėl taikomų ribojimų ir išaugusių transporto srautų gali keistis įprastos kelionių trasos ir pailgėti kelionės laikas.
Atvykstantiems automobiliu – rekomenduojamos stovėjimo aikštelės
Į koncertą automobiliu atvykstantiems lankytojams rekomenduojama nevažiuoti iki pat Vingio parko. Automobilį siūloma palikti artimiausiose JUDU automobilių stovėjimo aikštelėse ir likusią kelionės dalį tęsti pėsčiomis.
Rekomenduojamos stovėjimo aikštelės:
Geležinio Vilko g. 6 – apie 7 min. pėsčiomis;
Savanorių pr. 31 – apie 6 min. pėsčiomis;
Blindžių g. 17 – apie 15 min. pėsčiomis;
Seilių g. 62 – apie 17 min. pėsčiomis;
Laisvės pr. 5 – apie 25 min. pėsčiomis.
Aikštelių užimtumą vairuotojai gali stebėti realiuoju laiku JUDU parkavimo žemėlapyje.
Dėl renginio metu taikomų eismo ribojimų galimybės automobiliu privažiuoti iki pat Vingio parko bus ribotos.
Koncerto lankytojams rekomenduojama į Vingio parką vykti viešuoju transportu, o po renginio rinktis specialiuosius viešojo transporto maršrutus. Taip bus patogiau pasiekti skirtingas Vilniaus miesto dalis ir išvengti dalies eismo spūsčių.
Tiems, kurie naudojasi pavežėjimo paslaugomis, bus įrengtos specialios pavežėjimo paslaugų įlaipinimo ir išlaipinimo vietos, kurios padės užtikrinti greitą keleivių judėjimą į ir iš Vingio parką:
Eigulių g. 16;
S. Konarskio g. 24;
M. K. Čiurlionio g. 33;
Treniotos g. 43.
(be temos)