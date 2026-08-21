Princo Harry ir Meghan sugrįžimas Jungtinėje Karalystėje kelią sumaištį: kas mokės už jų apsaugą?

Praėjusių metų gegužę Harry taip pat teigė, kad sprendimas atimti iš jo valstybės finansuojamą apsaugą esą buvo mėginimas priversti jį ir Meghan Markle grįžti į Didžiąją Britaniją.
Prieš šešerius metus pora pasitraukė iš aktyvių karališkosios šeimos narių pareigų ir persikėlė į Kaliforniją. Tačiau dabar jie ketina grįžti į Jungtinę Karalystę.
Vis dėlto lieka neatsakytas klausimas, kokia apsauga jiems bus suteikta ir kas už ją mokės.
Šaltinių teigimu, Sasekso šeimos apsauga Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojams galėtų kainuoti iki 5 mln. svarų sterlingų per metus.
Jeigu Harry ir Meghan nuspręstų už apsaugą mokėti patys, jų samdomi asmens sargybiniai negalėtų būti ginkluoti, nes Jungtinėje Karalystėje galioja itin griežtos taisyklės, reglamentuojančios, kas gali nešiotis šaunamuosius ginklus.
Privatiems apsaugos darbuotojams taip pat neleidžiama nešiotis pipirinių dujų, lazdų ar elektros šoko prietaisų.
„The Sun“ anksčiau skelbė, kad Harry pasiekė, jog Vyriausybė iš naujo įvertintų grėsmes, su kuriomis jis ir jo šeima gali susidurti Jungtinėje Karalystėje.
Tačiau naujas grėsmių vertinimas vėluoja. Karališkosios šeimos ir svarbių asmenų apsaugos vykdomasis komitetas RAVEC mažiausiai keturiems mėnesiams laikinai sustabdė naujus Rizikos valdymo tarybos vertinimus.
Teigiama, kad sistema yra perkrauta – apsaugos vertinimo eilėje esą laukia ir devyni buvę Jungtinės Karalystės ministrai pirmininkai.
Kol kas neaišku, ar Sasekso šeimai prieš grįžtant buvo suteiktos kokios nors garantijos dėl apsaugos ir ar jos finansinė našta teks Didžiosios Britanijos mokesčių mokėtojams.
Taip pat nėra žinoma, ar Vidaus reikalų ministerija pakeitė savo poziciją dėl Harry ir Meghan apsaugos.
Šaltinių teigimu, grįžusi į Jungtinę Karalystę pora ir toliau užsiims savo verslais ir neketina grįžti prie dirbančių karališkosios šeimos narių pareigų.
Tai greičiausiai reiškia, kad Harry neturės teisės į tokio lygio apsaugą, kokią gaudavo prieš išvykdamas iš šalies prieš šešerius metus.
Kiti oficialių pareigų neatliekantys karališkosios šeimos nariai taip pat gauna tik ribotą apsaugą, o ne visą parą juos lydinčius ginkluotus pareigūnus.
Vidaus reikalų ministerijos atstovas teigė: „Jungtinės Karalystės Vyriausybės apsaugos sistema yra griežta ir proporcinga. Jau daugelį metų laikomės politikos neviešinti išsamios informacijos apie tokius susitarimus, nes tai galėtų pakenkti jų veiksmingumui ir žmonių saugumui.“
Ministras pirmininkas Andy Burnhamas pareiškė, kad poros apsaugos klausimai yra „privatus reikalas“, ir palinkėjo Harry bei Meghan sėkmės persikeliant.
Praėjusį mėnesį Meghan, Archie ir Lilibet ilgesnį laiką viešėjo Didžiojoje Britanijoje. Jie taip pat susitiko su Charlesu ir Camilla Highgrove rezidencijoje, tačiau jų tuo metu nesaugojo iš mokesčių mokėtojų lėšų finansuojami ginkluoti policijos pareigūnai.
Buvo teigiama, kad karalius Charlesas pasiūlė padėti padengti jų apsaugos išlaidas šios kelionės metu.
Šaltiniai patvirtino, kad visa šeima į Jungtinę Karalystę grįš šio mėnesio pabaigoje.
Tikimasi, kad jie Didžiojoje Britanijoje liks tol, kol Archie ir Lilibet lankys mokyklą, nors šeima ir toliau turės namus Kalifornijoje, kur juos saugo privati apsauga.
Šaltinių teigimu, jeigu ateityje būtų svarstomas koks nors oficialus Harry vaidmuo, apie tai jis turėtų tartis tiesiogiai su savo tėvu karaliumi.
Harry ir Meghan sprendimas grįžti laikomas netikėtu posūkiu, nes pastaraisiais metais abu ne kartą kritikavo Didžiąją Britaniją ir karališkąją šeimą.
Dar 2008 metais Afganistane Harry yra sakęs: „Apskritai man Anglija nelabai patinka.“
Praėjus metams po „Megxit“ pasirodžiusioje „Apple TV+“ laidoje „The Me You Can’t See“ jis sakė, kad didžiąją gyvenimo dalį grįždamas į Jungtinę Karalystę ar Londoną jausdavo nerimą ir įtampą.
Interviu Oprah Winfrey Harry ir Meghan taip pat teigė, kad karališkosios šeimos nariai buvo išsakę rasistinių komentarų apie jų dar negimusius vaikus.
Savo atsiminimų knygoje „Spare“ Harry itin griežtai kritikavo britų spaudą ir paviešino nemažai asmeninių šeimos istorijų.
Jis aprašė konfliktą su broliu Williamu, teigė, kad per princo Philipo laidotuves tėvas jų prašė: „Prašau, berniukai, nepaverskite mano paskutinių metų kančia“, taip pat atskleidė prašęs Charleso nevesti Camillos.
2023 metų sausį, praėjus vos kelioms dienoms po „Spare“ pasirodymo, karalius Charlesas nurodė Sasekso šeimai išsikraustyti iš Frogmore Cottage rezidencijos Vindzore.
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