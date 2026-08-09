Pristatyta dainininkei Whitney Houston skirta lėlė Barbė

Naujoji lėlė priklauso serijai „Barbie Signature Series“, kuria iki šios pagerbtos tokios žvaigždės kaip Davidas Bowie ir Diana Ross.
Lėlė atkartoja W. Houston įvaizdį, sukurtą dainos „I Wanna Dance With Somebody (Who Loves Me)“ vaizdo klipui – ji vilki aptemptą rožinę midi suknelę, dėvi spalvingus auskarus ir avi baltais bei mėlynais aukštakulniais. Jos ilgi garbanoti plaukai su kirpčiukais primena dainininkės devintojo dešimtmečio šukuoseną.
W. Houston dedikuota lėlė „Barbie“ pristatyta praėjus beveik keturiems dešimtmečiams nuo dainos išleidimo ir minint dainininkės gimtadienį – rugpjūčio 9-ąją.
„Mattel“ viceprezidentas ir „Barbie“ padalinio vadovas Nathanas Baynardas teigė, kad gerbėjams visame pasaulyje Whitney Houston muzika tapo garso takeliu daugybei jų gyvenimo akimirkų.
„Barbie“ didžiuojasi galėdama pagerbti jos ypatingą palikimą naujausia serijos „Barbie Signature Series“ atstove“, – teigė jis.
„Ši lėlė atspindi jos nepakartojamą stilių, džiaugsmą ir dvasią. Tikimės, kad ji suteiks gerbėjams prasmingą galimybę pagerbti atlikėją, kurios balsas ir įtaka tebeaidi visame pasaulyje“, – pridūrė bendrovės vadovas.
Naujoji lėlė Barbė buvo pristatyta per 5-ąjį kasmetinį renginį „Whitney Houston Legacy of Love“, kuris yra organizuojamas siekiant surinkti lėšų velionės dainininkės fondui, skirtam padėti jauniems žmonėms.
Serija „Barbie Signature Series“ jau yra pagerbusį gausų muzikantų būrį, įskaitant Tina Turner, Elvis Presley, Eltoną Johną, Miley Cyrus, Kylie Minogue, Stevie Nicks ir Gloria Estefan.
Dar paauglystėje kontraktą su leidėjais pasirašiusi W. Houston tapo viena iš daugiausiai muzikos albumų pardavusių atlikėjų popmuzikos istorijoje.
Jai priklauso tokie hitai kaip „How Will I Know“, „Saving All My Love For You“ ir Dolly Parton dainos „I Will Always Love You“ versiją, kuri ilgai karaliavo populiariausių dainų sąrašuose.
W. Houston mirė 2012 m., būdama 48-erių.
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