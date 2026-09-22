„Publika, nestabdom“: susituokė Jazzu ir Tadas Gryn

Anot atlikėjos, vestuves jiedu atšoko dar vasaros pradžioje.
„Faktas – jei labai nori kažką nuslėpti ir pasilikti sau, visada pavyks. Ir mums pavyko! Bet gandams vejant gandą, norime, kad sužinotumėte iš mūsų – mes jau vyras ir žmona!“ – socialiniuose tinkluose skelbė žinoma moteris.
Šventė įvyko birželį, artimiausių žmonių apsuptyje. Jazzu atviravo, kad viskas pavyko dar geriau, nei svajojo ir planavo.
„Padėkos draugams, kurie kartu kūrė šią šventę, tikrai bus, tik vėliau. Norisi rašyti „mes niekur neskubam“, bet kai tiek visko įvyko per metus, būtų juokinga iš mūsų pusės.
O dabar tiesiog pasidžiaukime faktais ir meile.
Nestabdykit meilės!“ – rašė Jazzu.
Gerbėjai dar vasarą svarstė, ar pora jau tapo vyru ir žmona. Mat socialiniuose tinkluose pasirodė kadrai iš šventės, o netrukus po to kai kurie sekėjai ant T. Gryn rankos įžvelgė naują žiedą.
Primename, kad rugsėjo 11 d. pora pranešė apie šeimos pagausėjimą – jiems gimė mergaitė, kurią pora pavadino Uma Aya Gryn.
Nors viešojoje erdvėje netilo kalbos apie Jazzu nėštumą, šį faktą jiedu irgi slėpė kurį laiką.
„Kol visi spėlioja, kelintą mėnesį laukiamės, mes kurį laiką ant rankų sūpuojame mūsų stebuklą – Uma Aya Gryn“, – teigė Jazzu.
Primename, kad apie romantiškus santykius su aktoriumi Jazzu pirmą kartą viešai prabilo 2025-ųjų pabaigoje.
T. Gryn mylimajai pasipiršo šių metų kovą, per jos koncertą Vilniuje.
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