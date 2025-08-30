Raubonyse prasideda dešimtasis tarptautinis amatų ir meno festivalis „Vilnonės dienos“

Pasak renginio organizatorių, dvi dienas truksiančiame festivalyje vyks žygiai, koncertai, edukacijos bei tradicinis šlepečių vėlimo čempionatas.
Pasvalio rajono svečiams rengiamos kulinarinio paveldo degustacijos, pirčių erdvės, genčių kiemelis bei parodos. Čia taip pat bus galima apsilankyti amatininkų mugėje.
Koncertinėje festivalio programoje pasirodys šokėjai, folkloro ansambliai iš Lietuvos ir Latvijos.
Tuo metu Prienų Beržyno parke šeštadienį vyks Duonos ir ugnies festivalis.
Šventės metu bus rengiamas gardžiausio patiekalo konkursas, kurio pagrindinė sudedamoji dalis – duona.
