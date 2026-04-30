 Rokas Yan pristato naują dainą ir vaizdo klipą: daina apie meilę ne iš paveiksliuko

2026-04-30 14:24
Pranešimas spaudai

Vienas ryškiausių šalies pop muzikos kūrėjų ir atlikėjų Rokas Yan šiandien pristato naują kūrinį „Pasilik“ kartu su jam sukurtu vaizdo klipu. Pasak kūrėjo, naujausias kūrinys yra apie tikrą, nepatogią, ne visada romantišką meilę – tokią, kuri egzistuoja ne „iš paveiksliuko“. Paties atlikėjo režisuotame vaizdo klipe žiūrovai išvys ir ne vieną tokią meilę atspindintį simbolį.

Kartu su daina pristatomame paties atlikėjo režisuotame vaizdo klipe Rokas Yan žiūrovus kviečia į emocinę erdvę, kurioje gausu simbolių.

Jau gegužės mėnesį vienas žinomiausių šalies pop muzikos kūrėjų pristatys naujausią albumą „Alkis“. Liepos 18 d. Palangos koncertų salėje surengs vienintelį artėjančios vasaros pasirodymą prieš du didžiausius karjeros koncertus – lapkričio 20 d. Kauno „Žalgirio“ arenoje bei gruodžio 18 d. „Arena Vilnius“ (buvusi „Twinsbet“ arena).

T. Klovos nuotr.

„Daina „Pasilik“ yra apie meilę ne iš paveiksliuko. Tokią, kuri ne visada švelni ir lengva – kartais skaudi, laukinė ir pasimetusi. Man ši daina primena, kad tikra meilė dažnai prasideda ten, kur baigiasi lengvumas ir prasideda pasirinkimas pasilikti“, – teigė Rokas Yan.

Dainos istoriją pratęsia ir vaizdo klipas, tampantis neatsiejama „Pasilik“ dalis, kurioje simboliais atskleidžiami sudėtingi santykiai.

T. Klovos nuotr.

„Vaizdo klipe sąmoningai paslėpėme simbolius, pratęsiančius dainos istoriją. Bėgtakis tampa santykių metafora – bandai bėgti nuo to, kas skaudina, bet vis grįžti į tą pačią vietą. Senas filmas televizoriaus ekrane simbolizuoja romantizuotą meilės idealą, kurio dažnai vaikomės, nors jis, galbūt, neegzistuoja. Rūkstančios cigaretės ir nugerti kavos puodeliai kalba apie bemieges naktis, neišsakytus žodžius ir tą emocinį nuovargį, kuris ateina, kai santykiai laikosi ant ribos, o skalbiniai bei lagaminas – apie tūkstančius bandymų išeiti, kurie taip ir neįvyksta iki galo“, – pasakojo atlikėjas.

T. Klovos nuotr.

Rokas Yan neslėpė, kad naujausią kūrybą laukia pristatyti klausytojams gyvai, būsimuose soliniuose koncertuose.

„Tikiuosi, klausytojai atpažins save šioje dainoje, o labiausiai laukiu akimirkos, kai ją dainuosime visi kartu artėjančiuose koncertuose“, – džiaugsmo dėl didžiausių karjeros koncertų neslėpė kūrėjas.

