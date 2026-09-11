Santuokos formulė pagal profesiją

Saugiausiųjų klubas
Portalo „FlowingData“ atlikta JAV darbo rinkos duomenų analizė, paskelbta „Visual Capitalist“, atskleidė intriguojančią statistiką.
Kaip rašo „The Daily Digest“, išanalizavus apie 500 profesijų kategorijų paaiškėjo, kad skirtumas tarp mažiausius ir didžiausius skyrybų rodiklius turinčių profesijų siekia netoli 30 procentinių punktų.
Analizė, be kita ko, atskleidė ryšį tarp išsilavinimo ir skyrybų rodiklio. Bakalauro ar aukštesnį išsilavinimą turinčių asmenų atveju jis siekė 25,9 proc., o turinčiųjų vidurinės mokyklos baigimo lygio išsilavinimą – 38,8 proc.
Ne mažiau įdomių detalių pateikė analizė, susijusi su konkrečių profesijų atstovais. Mažiausias skyrybų rodiklis fiksuotas tarp aktuarų – finansinę riziką ir neapibrėžtumą vertinančių specialistų: iš bent kartą susituokusių šios profesijos atstovų išsiskyrę buvo 14,2 proc.
Mažiausių skyrybų rodiklių dešimtuke dominavo aukštos kvalifikacijos JAV darbuotojai: fizinių mokslų (17,2 proc.) ir IT specialistai (18,7 proc.), programuotojai (18,9 proc.), taip pat gydytojai (20,1 proc.).
Įdomi išimtis – dvasininkai. Jų skyrybų rodiklis siekė vos 20,2 proc., tad ši profesinė grupė pateko tarp stabilesnių. Dvasininkai aplenkė net naftos ir kalnakasybos inžinierius.
Kai darbas „suvalgo“ šeimą
Priešingoje reitingo pusėje – profesijos, tarp kurių atstovų skyrybų rodikliai vieni didžiausių. Kai kuriose kategorijose jie peržengė 45 proc. ribą.
Tarp lyderių – ir telemarketingo specialistai (48 proc.), ir autobusų vairuotojai (47,8 proc.), ir pataisos įstaigų prižiūrėtojai (47,5 proc.).
Kas vienija šias, regis, mažai ką bendra turinčias sritis?
Vienas galimų paaiškinimų – darbo pobūdis. Daliai šių profesijų būdingi pamaininiai ir nereguliarūs grafikai, darbas vakarais ar naktimis, didelė įtampa ir intensyvus kontaktas su kitais žmonėmis.
Vis dėlto vien profesijų statistika neleidžia teigti, kad būtent šios aplinkybės sukelia skyrybas.
Harriet B. Presser tyrimas, kuriame dalyvavo per 3,4 tūkst. susituokusių porų, taip pat parodė ryšį tarp kai kurių nestandartinių darbo grafikų ir didesnių atsiskyrimo ar skyrybų šansų.
Naktinis darbas gali trikdyti įprastą šeimos rutiną ir sumažinti partneriams liekantį bendrą laiką.
Tai ypač aktualu šeimoms, auginančioms mažamečius – dėl skirtingų darbo grafikų vienas tėvų gali gerokai rečiau dalyvauti kasdienėje vaikų priežiūroje.
Vienos srities takoskyros
Vienas įdomiausių analizės momentų – nemažas atotrūkis tos pačios srities viduje.
Sveikatos apsaugos sektorius yra puikus pavyzdys, kaip skirtingos profesinės sąlygos ir darbo pobūdis gali būti susiję su šeiminio stabilumo rodikliais.
Pavyzdžiui, gydytojai ir kitų aukštos kvalifikacijos sveikatos priežiūros profesijų atstovai pateko tarp tų, kurie atstovauja vieniems mažiausių skyrybų rodiklių.
Tačiau, pavyzdžiui, psichiatrijos padėjėjams, greitosios pagalbos vairuotojams ir slaugytojams būdingi vieni didžiausių skyrybų rodiklių.
Šį skirtumą gali lemti visuma veiksnių. Vienas galimų paaiškinimų – skirtingas darbo sąlygų, pajamų ir profesinės autonomijos pobūdis.
Dalis žemesnės kvalifikacijos medicinos personalo susiduria su dideliu fiziniu ir emociniu krūviu, mažesne savo darbo grafiko kontrole bei nuolatiniu stresu. Visa tai gali apsunkinti darbo ir šeimos derinimą.
500 – tiek profesijų kategorijų apėmė tyrimas.
Savaime nėra nuosprendis
Žvelgiant į skaičius, bendras vaizdas aiškus: vidutinis skyrybų rodiklis tarp dvidešimties rizikingiausių profesijų yra 46,8 proc., o tarp dvidešimties mažiausią rodiklį turinčių profesijų – 20,1 proc.
Šis beveik 27 procentinio punkto skirtumas yra per ryškus, kad jį būtų galima laikyti atsitiktinumu. Vis dėlto ekspertai ramina: pats veiklos pobūdis savaime nėra nuosprendis, tai tik aplinkybių rinkinys.
„Nors profesija negali tiesiogiai nulemti santuokos sėkmės ar nesėkmės, būdas, kuriuo ji praktikuojama – darbo krūvis, streso lygis ir laikas, praleidžiamas ne namuose, yra tie svertai, kurie arba stiprina, arba griauna šeimos pamatus“, – teigiama tyrimo išvadose.
Taigi galbūt finansų ir rizikos vertinimo specialistai skiriasi rečiau, nes jie tiesiog geriau apskaičiuoja, kad skyrybos ekonomiškai neapsimoka? O galbūt ramybė, reikalinga tyrimams, persikelia ir į jų namus?
Kaip bebūtų, šie duomenys yra savotiškas signalas ir darbdaviams, ir patiems darbuotojams: subalansuotas darbo grafikas ir sąlygos yra ne prabanga, o svari sąlyga šeimai išsaugoti.
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