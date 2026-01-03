 Sėkmingiausia „K–Pop“ muzikos grupė BTS paskelbė apie naują albumą

2026-01-03 00:12
Rasa Strimaitytė (ELTA)

 Visame pasaulyje garsi Pietų Korėjos grupė BTS paskelbė apie pirmąjį per ketverius metus albumą. Jis turėtų pasirodyti kovo 20 d. Išleidusi albumą, septynių narių grupė ketina leistis į pasaulinį koncertinį turą.

Sėkmingiausia „K–Pop“ muzikos grupė BTS paskelbė apie naują albumą / Scanpix nuotr.

Paskutinis grupės albumas „Proof“ išleistas 2022 m. Tada grupė buvo priversta padaryti ilgesnę pertrauką, nes jos nariai turėjo atlikti karinę tarnybą. Pietų Korėjoje visi vyrai turi atlikti 18–21  mėnesio privalomą karinę tarnybą.

BTS yra viena sėkmingiausių grupių Pietų Korėjos popmuzikos, kuri dar žinoma kaip „K-Pop“, istorijoje. Tokiais savo hitais, kaip „Dynamite“ ir „Permission to Dance“, vaikinų grupė užkariavo muzikos topus.

Savo debiutinį singlą „No More Dream“ BTS išleido 2013 m. birželį.

 

 

