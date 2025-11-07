SEL pasipiktino viena radijo stotimi: dvokia fašizmu

„Radijo stotis, dvokianti fašizmu! Griežtai draudžiu radijo stočiai M1 naudoti mano vardą, logotipą, atvaizdą ar muziką.
Taip pat visiškai atsiriboju nuo šios radijo stoties veiklos ir jos skleidžiamų vertybių, kurias laikau nepriimtinomis ir nesuderinamomis su pagarba žmogui bei demokratinėmis nuostatomis“, – socialiniame tinkle rašė SEL.
Ketvirtadienį pranešta, kad netrukus vyksiančių M1 muzikos apdovanojimų balsavimas pasipildė žmonių pasiūlytais nominantais, tarp kurių Metų koncerto kategorijoje nominuotas SEL pasirodymas Kalnų parke.
Tai, panašu, SEL ir supykdė.
Į E. Dragūno žodžius sureagavo ir radijo stotis M1. Anot M1 grupės komunikacijos vadovės Gintarės Urnikaitės, grupės SEL pavadinimas iš balsavimo bus išimtas.
„Jei E. Dragūnas nenori dalyvauti balsavime, tokį jo sprendimą priimame ir grupės SEL pavadinimą iš balsavimo išimsime. Kaip šeštasis nominantas balsavime atsiras antrasis daugiausiai klausytojų pasiūlymų toje nominacijoje sulaukęs atlikėjas“, – „Kauno dienai“ teigė G. Urnikaitė.
Komunikacijos vadovė paaiškino, kaip muzikos apdovanojimuose renkami nominantai.
„M1 muzikos apdovanojimuose nominantai buvo atrenkami tik vadovaujantis AGATA surinkta didžiausių radijo stočių bei muzikos pasiklausymo platformų statistika, bilietų platintojų pateiktais duomenimis, o po vieną kandidatą, jei jo nebuvo sąraše, svetainėje m1apdovanojimai.lt vieną savaitę galėjo siūlyti žmonės. Tik pagal jų pasiūlymus SEL atsidūrė „Metų koncerto“ nominacijoje – tokia buvo tautos valia“, – pažymėjo G. Urnikaitė.
Anot jos, apdovanojimuose metų geriausi renkami, remiantis tik statistika ir žmonių nuomone. Statistika apskaičiuota ne tik pagal M1, bet pagal kitų šešių didžiausių radijo stočių grojaraščius.
„Žmonės galėjo siūlyti bet kokius savo norimus pretendentus, buvo svarbu tik tai, kad jie atitiktų konkrečios nominacijos kriterijus“, – pridūrė M1 atstovė.
