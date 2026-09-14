Sergėjus Maslobojevas: verkiau tokiu balsu, kokiu nesu savęs girdėjęs

Gegužės pabaigoje Lietuvos kikboksininkas, „Glory“ pasaulio čempionas, kovotojas pravarde Kuvalda ir jo sužadėtinė, stilistė Santa Mišenytė susilaukė pirmojo bendro vaiko. Sūnus, kuriam pora davė Radan Aleksandro vardą, gimė per Sergėjaus gimtadienį ir tapo didžiausia dovana jam. Gimdyme dalyvavęs kovotojas prieš beveik keturis mėnesius išgyventas emocijas prisimena taip, tarsi viskas būtų įvykę vakar.
Sergėjui tai – ketvirtas vaikas. Iš ankstesnių santykių jis augina tris vaikus – du sūnus ir dukrą. Santai Radan Aleksandras – pirmagimis.
Paklausti, kaip jaučiasi, pora prisipažino, kad, gyvenant laimės ir meilės burbule, gimus vaikui, kaip ir daugeliui tėvų, labiausiai trūksta miego ir laiko vienas kitam. Tačiau paklaustas, ar turėdamas keturis vaikus norėtų jų dar daugiau, kovotojas nedvejojo.
„Tai aišku, kas, jeigu ne mes. Ant mūsų pečių Lietuva kabo“, – teigė S. Maslobojevas.
Tuo metu Santa prisipažino, kad dar vienam bendram vaikui ryžtųsi nebent tuomet, kai Sergėjus baigs karjerą.
„Kaip sakė mano tėtis, jaunam vyrui reikėtų pažiūrėti vaiką bent porą savaičių naktimis, kad suprastų, ką išgyvena mama. O aš galėsiu daugiau dirbti“, – teigė S. Mišenytė.
Pirmieji motinystės mėnesiai Santai buvo itin sunkūs. Ji neslepia, kad socialiniuose tinkluose matomas motinystės vaizdas gerokai skyrėsi nuo realybės, kurią pati patyrė grįžusi iš ligoninės.
„Socialiniuose tinkluose visos atrodo laimingos, po kelių savaičių atgavusios ir idealias kūno formas. Tačiau realybę dauguma nutyli. Pirmomis naktimis, kai aš dar buvau tikrai nepilnai atsigavusi, tik grįžus iš ligoninės, nieko nemokėjau, nieko nesupratau, buvo labai sunku. Aš verkiau krokodilo ašaromis ir aš rašiau savo draugėms – kodėl jūs nepapasakojot, kad čia iš tikrųjų yra taip sunku?“ – pasakojo S. Mišenytė.
Nors šeima šiandien užima didelę Sergėjaus gyvenimo dalį, artimiausios savaitės kovotojui – itin intensyvios. Rugsėjo pabaigoje „UTMA 19“ turnyro metu S. Maslobojevas ringe susikaus su Dominyku Dirksčiu.
Iki laukiamiausios metų kovos liko mažiau nei dvi savaitės, todėl dabar Sergėjui – vienas sunkiausių etapų gyvenime. Dukart per dieną jis intensyviai treniruojasi sporto salėje, nuolat didindamas fizinį krūvį, taip pat laikosi griežto mitybos plano.
Negana to, kovotojas rūpinasi ir nauju verslu – netrukus su verslo partneriais Švitrigailos skersgatvyje esančiame laisvalaikio centre „Moonplay“ jis atidarys vieną didžiausių, daugiau nei pusės tūkstančio kvadratinių metrų ploto, sporto klubų „Sparta Fight Gym“, skirtą ir vyrams, ir moterims.
„Gyvenu minutėmis sustyguotu grafiku, nepaleisdamas telefono iš rankų“, – pasakojo kovotojas.
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