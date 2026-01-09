Sukčiai prisidengia Aurimo Mockaus vardu: atskleidė, kaip veikia schema

Pasak Aurimo Mockaus, nusikaltėliai naudojasi atpažįstamų žmonių vardais, pavardėmis ir net nuotraukomis tam, kad įgytų potencialių aukų pasitikėjimą ir lengviau jas apgautų.
Savo „Facebook“ paskyroje keliautojas pasidalijo įspėjamuoju įrašu ir paragino žmones būti itin budrius.
„Dėmesio, mano vardu veikia sukčiai. Neapsigaukite.
Manau, kad sukčiai pagal šią naują sukčiavimo schemą veikia ir kitų žinomesnių žmonių vardais.
Tiesiog jie žino, kad jei žmogus šį asmenį atpažins pagal vardą, pavardę ir nuotrauką, jis automatiškai įgaus daugiau pasitikėjimo ir lengviau paklius į jo pinkles.
Ačiū tam, kas mane įspėjo ir nepakibo ant sukčių kabliuko.
BŪKITE ATIDŪS IR JŪS, YPAČ TIE, Į KURIUOS IŠ SKELBIMO PORTALO, KUR KAŽKĄ ĮDĖJOTE PARDAVIMUI, KREIPĖSI „PIRKĖJAS“ IR SIŪLO JUMS KOKĮ NORS KEISTĄ ARBA NEĮPRASTĄ ATSISKAITYMO BŪDĄ, PVZ., PER KURJERIŲ TARNYBĄ ARBA „PAYPAL“.
Jums atsiųs padirbtą pavedimo kopiją arba sąskaitą, prikabins dar kokių makaronų, kad kol kurjeris nepaims, jums pinigai neįkris į sąskaitą.
Dar parodys, kad „pervedė“ jums daugiau, ir paprašys jūsų pačių už kurjerį susimokėti.
Vienu žodžiu, BŪKITE BUDRŪS IR PASIDALINKITE ŠIUO ĮSPĖJIMU SU ARTIMAISIAIS“, – savo „Facebook“ paskyroje rašė keliautojas.
A. Mockus pabrėžė, kad tokio tipo sukčiavimo schemos tampa vis rafinuotesnės, o jų taikiniu gali tapti bet kuris žmogus, ypač parduodantis prekes internetu. Sukčiai dažnai apsimeta pirkėjais, siūlo neįprastus atsiskaitymo būdus ir siunčia suklastotus mokėjimo patvirtinimus, siekdami išvilioti pinigus.
Keliautojas ragino gyventojus nepasitikėti neįprastais pasiūlymais, visada tikrinti informaciją ir apie tokias apgavystes įspėti savo artimuosius.
