Susituokė Stano ir jo mylimoji Beata: prieš vestuvių šventę – ne tokia džiugi žinia

Pora šeštadienio popietę susituokė Vilniaus santuokų rūmuose. Čia, kaip skelbė portalas delfi.lt, juos sveikino būrys artimiausių žmonių, tarp kurių ir žinomi Lietuvos žmonės – aktorius Marius Jampolskis su žmona, taip pat Katažina Zvonkuvienė su vyru Deivydu Zvonkumi.
Tiesa, prieš vestuvių šventę pora sulaukė ne tokios ir džiugios žinios.
„Šį rytą mus pažadino įspėjimas“, – socialiniame tinkle rašė Stano.
Paaiškėjo, kad juodu iš saldaus miego pakėlė Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos įspėjimas apie šeštadienį numatomą labai stiprų vėją ir smarkų lietų, dėl kurių gali sutrikti elektros tiekimas ir virsti medžiai.
„Aš tuo net neabejoju. Bus visko. Virs medžiai ir daužysis audros. Bet po kiekvienos negandos ateis saulėta diena.
Ir aš tau pažadu, kad saulėtų dienų bus nepalyginamai daugiau!
Todėl, kad aš tave myliu“, – jautriai rašė Stano ir dalijosi vestuvių įvaizdžiu.
Dar vakar žinomas vyras socialiniame tinkle skelbė vaizdo įrašą, kuriame jiedu su Beata kasa dešreles į žemę.
Jaunavedžiai tiki, kad šis prietaras esą turėtų atbaidyti lietų ir neramius orus vestuvių dieną.
„Dieve, kokių nesąmonių žmonės sugalvoja. Bijau net pagalvoti, kokie da prietarai būna...“ – rašė Stano.
(be temos)