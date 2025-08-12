Šventojoje – Monikos Katunskytės akibrokštas: tašką deda ir koncerto rengėjai, ir scenos partneris

„Eldija“ socialiniuose tinkluose paviešinta žinutė, kurioje buvo atsakoma į klausimą, kodėl pramogų centre M. Katunskytė daugiau bus nepageidaujama.
„Monikos Katunskytės koncertas buvo paskutinis!“ – skelbiama įraše.
Taip pat minima, kad vakarą išgelbėjo M. Katunskytės scenos partneris Andrius Naginė.
Kaip skelbiama įraše, pirmadienio vakarą pramogų centras „Eldija“ ruošėsi dar vienam šventiškam koncertui. Scenoje turėjo pasirodyti M. Katunskytė ir A. Naginė. Tačiau, kaip minima įraše, muzikos vakaras tapo tikru išbandymu tiek žiūrovams, tiek atlikėjams.
Taip pat pabrėžiama, kad tai, kas įvyko scenoje, jau priklausė nebe organizatoriams.
„Monika Katunskytė pasirodė scenoje neblaivi. Dainos ritmas svyravo, balsas trūkinėjo, o žiūrovai su sumišimu žvalgėsi vieni į kitus. Buvo aišku – tai ne ta Monika, kurios laukta“, – įraše apibūdinama susiklosčiusi situacija.
Visgi, didžiausios pagyros skriejo M. Katunskytės scenos partneriui A. Naginei.
„Andrius Naginė tapo tikru vakaro gelbėtoju. Profesionalus, ramus ir užtikrintas – jis ne tik išlaikė koncertą gyvą, bet ir savo balsu bei energija padengė visus vakaro trūkumus. Jo pasirodymas tapo tvirtu pamatu, ant kurio laikėsi visas pasirodymas“, – gerų žodžių atlikėjui negailėjo „Eldija“ vadovas.
Portalui tv3.lt susisiekus su pramogų centro atstovais, jie nuo platesnių komentarų dėl šios situacijos susilaikė, tačiau užsiminė, jog turi vaizdo įrašus. Taip pat paminėjo, kad atlikėja alkoholį vartojo ir ant scenos.
Po šio incidento M. Katunskytės scenos partneris A. Naginė priėmė tvirtą sprendimą, minėtam portalui teigė, kad nuo šiol su M. Katunskyte nebekoncertuos.
