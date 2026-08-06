Teatre – skandalas dėl „Makbeto“: Tadas Gryn tikina netylėsiantis

Socialiniuose tinkluose Panevėžio Juozo Miltinio teatras paskelbė, kad atšaukia visus suplanuotus spektaklius „Makbetas“.
„ATŠAUKIAMI VISI JUOZO MILTINIO DRAMOS TEATRO SPEKTAKLIO „MAKBETAS“ RODYMAI
Informuojame, kad atšaukiami visi suplanuoti spektaklio „Makbetas“ rodymai rugpjūčio 9, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27 ir rugsėjo 3, 4, 10 dienomis.
Pinigai bus grąžinti automatiškai atgal į pirkėjo banko sąskaitą per 10 darbo dienų – papildomų veiksmų imtis nereikia.
Jeigu bilietai pirkti kasoje, maloniai prašome kreiptis el. paštu [email protected] iki rugsėjo 30 dienos (imtinai) prisegant grąžinamus bilietus bei patikslinant banko sąskaitos numerį. Atsiprašome už galimus nepatogumus“, – pranešama įraše.
Po šiuo įrašu suskubę komentuoti pasipiktinę gerbėjai neslėpė apmaudo, o pats spektaklio režisierius Aleksandras Špilevojus parašė vos vieno žodžio komentarą: „Neįtikėtina…“
„Gaila. Gėda. Apmaudu. Ir taip, neįtikėtina. Vėl nugramzdinsit nuostabų teatrą į liūną, iš kurio ilgus metus traukė nuostabūs žmonės. Aš važiuodavau specialiai iš Vilniaus į Panevėžį, kad pamatyčiau tuos puikius darbus. Vienas jų BUVO „Makbetas“.
Teatro vadovybe ir administracija – visų pirma eikite į dialogą. Arba, duokdie – atsistatydinkite.
O taip norėtųsi atvykt į Panevėžį pažiūrėti stiprių pastatymų…“, – komentavo aktorius Gytis Ivanauskas.
T. Gryn „Instagram“ paskyroje pasisakė apie parodytą nepagarbą jam. „Aš tikrai netylėsiu ir kalbėsiu garsiai ir viešai. Absoliuti nepagarba ir nenoras pasiekti kompromiso, nesileidžiat į diskusiją ir tik primetant savo ultimatumą nebus toleruojama, paminant atsakomybę prieš kolegas, žiūrovus. Greičiausiai norėjo išsisukti apkaltinant mane, bet aš dariau viską, kad spektakliai įvyktų“, – rašė aktorius ir pridūrė, kad turi informacijos apie galimą nepotizmą, nepagarbų elgesį ir psichologinį smurtą. „Prireikus, ją paviešinsiu“, – tikino T. Gryn.
Aktorius portalui zmones.lt teigė, kad spektakliai buvo atšaukti, nes teatro vadovybė nesutiko derėtis dėl jo darbo sąlygų. Nuo liepos T. Gryn Juozo Miltinio dramos teatre nebedirba etatiniu darbuotoju, tačiau norėjo ir toliau vaidinti spektakliuose, pakeitus darbo santykių formą. Vis dėlto, pasak jo, susitarti su teatro vadovybe nepavyko.
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