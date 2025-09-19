„Tėti, tėti, nepaskęsk“: Merūnas atskleidė patirtos avarijos detales

Laivas, kuriuo išplaukė Merūnas Vitulskis su sūnumis, priklausė jo bičiuliui. Šeima planavo ramiai pasimėgauti saulėta diena ir pažvejoti.
„Artimas draugas susitvarkė svajonių laivą, padarė pilną renovaciją, pasakojo, kaip detaliai viską šlifavo, lakavo. Ryte išplaukėme, viskas buvo labai sklandu, fainai, vaikai džiugesyje, kad tuojau gaudys didelius karšius. Ko jie ten tik neprisiplanavo. O Dievas juokiasi iš tų planų“, – istoriją pasakojo Merūnas.
Plaukiant pasigirdo didelis bumbtelėjimas – į ką atsitrenkė, M. Vitulskis nesuprato.
„Viena banga, antra banga ir kažkoks bum. Staiga pakilo triumo dangtis, kur yra akumuliatoriai. Ir apie pusantro metro aukščio čiurkšlė šovė į viršų, kaip amerikietiškuose filmuose, kai numuša hidrantus“, – šypsojosi dainininkas.
Tiesa, tuomet šypsotis visai nesinorėjo – teko gelbėti du kartu plaukusius sūnus ir gelbėtis pačiam.
„Ką tik, atrodo, vaikui sakiau, kad apsiautų batus, nes sušlaps kojines. O dabar jau sakau „šok į vandenį“. Jis žiūri į mane tokiomis stiklinėmis akimis, sakau „dabar šok į vandenį“, – prisiminė M. Vitulskis.
Jis džiaugėsi, kad laivo įgula buvo pasiruošusi ir jokios rimtos nelaimės nenutiko.
„Buvo išgąstis, ir vaikų ašarų buvo. Sakė „tėti, tėti, nepaskęsk“ – suirutė, viskas dviejų minučių bėgyje, labai greitai“, – kalbėjo dainininkas laidoje „KK2“.
Per kelias minutes laivas nuskendo, o šalia atsirado gelbėtojai. Anot Merūno, laive žiojėjo didžiulė skylė.
„40 cm ant metro – įsivaizduokite, kokiu greičiu vanduo plūdo į vidų“, – pasakojo jis.
Pro šalį praplaukęs kateris greitai apsisuko ir atskuodė gelbėti į nelaimę papuolusių Vitulskių. Gero humoro jausmo net krizinėse situacijose nepraradęs dainininkas pasidalijo vaizdais socialiniuose tinkluose.
„Buvo net labai juokinga – vieną minutę sėdi, bangos čiurlena, o kitą supranti, kad reikia šokti į vandenį. Net selfį pasidariau – tikrai apgailėtina situacija“, – juokėsi M. Vitulskis.
Netoli Drevernos nutikusi avarija atnešė finansinių nuostolių, tačiau viskas galėjo baigtis daug blogiau.
„Gal bus kokie 600 eurų, nes nuskendo vaikų „iPadai“ ir telefonai. Vaikai truputį nuliūdę – visi žaidimai, išsaugojimai“, – šypsojosi tėtis.
Jo žmona ir dviejų sūnų mama Erika Vitulskienė apie nutikusią nelaimę sužinojo ne iškart – jai Merūnas pasipasakojo tik kitą dieną. Ji skambino ir klausė, ar sveiki vaikai ir pats Merūnas.
„Sakiau, kad viskas gerai – jei kažkas būtų nutikę, būčiau susiradęs ir viską pranešęs. Sakiau, kad viskas gerai“, – kalbėjo M. Vitulskis.
Ironiška, tačiau į avariją patekusio laivo pavadinimas buvo „Neskęstantis“.
„Va tau „Titanikas“, kuris neskęsta“, – kvatojo Merūnas.
