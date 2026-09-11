Tingumas žudo pažinimo džiaugsmą

Nepabostantis pastovumas
Turizmo ekspertai ir patys keliautojai tai sieja su žmonių „įsipatoginimu“ bei nenoru žengti vos kelių žingsnių toliau nuo įprastų maršrutų, rašo „Daily Mail“.
Vien 2025 m. Balyje apsilankė daugiau nei 1,6 mln. australų. Daugelis keliautojų apsistojo tokiuose turistinio intensyvumo prasme karštuose taškuose, kaip Canggu, Seminyakas ar Uluwatu.
Kelionių turinio kūrėja Lauren Larsen, pati saloje apsilankiusi du kartus, atviravo, kad ši vieta tapo gerokai pervertinta.
Ji neslėpė nuostabos, kodėl tautiečiai aplenkia kitas dėmesio vertas šalies vietas: „Indonezija yra nepaprastai graži, čia tikrai yra ką pamatyti ir nuveikti. Tad kam keliauti į tą pačią salą penktą kartą?“
Turinio kūrėja pasidalijo ir savo teorija, kodėl australai laikosi įsikibę tų pačių numintų turistinių maršrutų. „Tiesiog visi yra labai tingūs“, – konstatavo ji.
Stiprėjantis nusivylimas
Lauren teigimu, daugelis nenori skristi nė minute ilgiau nei būtina, todėl renkasi primityviausią sprendimą, nors vos už trumpos kelionės keltu slypi nauji atradimai ir kryptys, pavyzdžiui, Nusa Lembonganą ar Gili salas.
Kad Balis praranda savo ankstesnį žavesį, rodo ir pačių keliautojų nusivylimas.
„Yahoo Lifestyle“ atlikta beveik 4 tūkst. skaitytojų apklausa atskleidė – 45 proc. respondentų mano, kad Balis tapo „purvinas ir užtvindytas“, o dar 37 proc. teigė, kad turistai salą tiesiog „sugadino“, ir tik 14 proc. apklausos dalyvių vis dar įsitikinę, kad ji išliko „pigi ir graži“.
1,6 – maždaug tiek mln. australų Balyje apsilankė vien 2025-aisiais.
Be to, daugėjant madingų kavinių, restoranų ir barų, Baliui sunku užtikrinti ir kadaise turistus taip viliojusias mažas kainas.
Agentūros „Jamberoo Cruise and Travel“ vadovas Alexas Stragalinosas taip pat ragina keliautojus pagaliau pažvelgti toliau nei populiariausi salos kurortai.
Pasak turizmo eksperto, yra tiek daug grožio, kurio australų turistai taip ir nepatiria.
Išsukti iš pramintų takų
„Balis yra daug daugiau nei tik Kutos kurortas ar „Bintang“ alus. Tiesą sakant, manau, kad tokios vietos salą reprezentuoja tiesiog klaidingai“, – įsitikinęs A. Stragalinosas.
Ekspertas prisiminė vieną paskutinių savo patirčių, kai iš Canggu maždaug dvi valandas keliavo į šiaurės rytus – kopė į Baturą – aktyvų ugnikalnį, lankė krioklius, ryžių laukus bei šventyklas.
„Čia užklysta labai nedaug turistų, todėl nėra prabangaus turistinio įvaizdžio, būdingo kitoms vietoms, tačiau tai su kaupu atperka autentiškumas ir gamta“, – patirtimi dalijosi jis.
A. Stragalinoso teigimu, ši iškyla jam priminė, koks Ubudas buvo prieš 20 metų.
Turizmo sektoriaus specialistai sutaria: Indonezijoje, kaip ir kitose Pietryčių Azijos šalyse, pavyzdžiui, Tailande ar Filipinuose, netrūksta nei įspūdingų paplūdimių, nei turtingos kultūros ar puikaus maisto.
Tačiau jei keliautojai nekeis savo įpročių ir neišdrįs išsukti iš pramintų takų, masinis turizmas Balyje ir toliau didins spaudimą populiariausioms salos vietoms.
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