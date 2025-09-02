Iš „Uolos“ liko „Akmenukas“: pasikeitusi aktoriaus išvaizda nustebino

Savaitgalį D. Johnsonas pasirodė Venecijos kino festivalyje, pristatydamas naują filmą „The Smashing Machine“, kuriame įkūnija UFC čempioną Marką Kerrą.
Atrodo, kad 53-ejų aktorius numetė nemažai svorio.
Šeštadienio vakarą vykusiame „Miu Miu Women's Tales“ renginyje D. Johnsonas pademonstravo svorio ir raumenų masės sumažėjimą, vilkėdamas mėlynus marškinius ir juodas kelnes.
Kai kurie gerbėjai negalėjo patikėti pasikeitusiu aktoriaus sudėjimu ir šmaikštavo vadindami jį „akmenuku“.
„Jis toks lieknas“, – socialiniuose tinkluose rašė vienas internautas.
„Jis perpus mažesnis nei buvo!“ – stebėjosi kitas.
Kino žvaigždė neseniai atskleidė, kad pokyčius įkvėpė naujas filmas.
„Ši transformacija buvo kažkas, ko labai troškau“, – apie savo vaidmenį Benny Safdie režisuotame biografiniame filme, kuris savaitgalį buvo parodytas Venecijos kino festivalyje, „Hollywood Reporter“ sakė D. Johnsonas.
Be to, anot „Page Six“, birželį D. Johnsonas atskleidė, kad jau daugelį metų kovoja su sveikatos problemomis, susijusiomis su žarnynu.
