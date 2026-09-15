Viktorija Rupeikytė po dviejų operacijų pristato naują dainą: „niekada nesijaučiau tokia gyvybinga“

Tačiau žinoma moteris sako, kad būtent tuomet ji pasijuto kaip niekada gyva ir išmoko džiaugtis ne tuo, kokia dar galėtų būti ir ką nuveikti, o keliu, kurį jau nuėjo ir kiek gražių dalykų sukūrė.
Šiandien dainų autorė pristato dainą „Dar Kart“: nors kūrėją klausytojai pažįsta kaip romantiškų dainų ambasadorę, tačiau ši daina – ypatingai liūdna.
„Kartais dainą rašai, o kartais vos spėji ją užrašyti. Jausmas toks, lyg kažkas diktuotų eilutes ir melodiją. Esu girdėjusi, kad tai vadinama šviesos kalba, o gal tai tiesiog įkvėpimas – net nežinau, kaip tiksliai pavadinti. Bet kai daina taip liejasi, jautiesi be galo gyvas. Taip atėjo ir „Dar kart“. Aš nesirinkau, kad ji būtų minorinė ar liūdna – ji tiesiog tokia gimė“, – pasakojo Viktorija.
Žmonėms, nuolat ieškantiems paralelių ar priežasčių, kodėl gimsta vienokios ar kitokios dainos, gali kilti klausimų: kodėl ką tik sukūrusi šeimą, Viktorija, regis, pradėjo rašyti liūdnas dainas. Gal kas santykiuose nutiko giliau?
Viktorija išsyk išsklaidė abejones: „Daina sukurta jau seniau, todėl joje nereikėtų ieškoti paralelių su mano vestuvėmis ar dabartiniais santykiais. Nors apskritai nemanau, kad žmogaus kūryba po vestuvių staiga turi tapti vien šviesi ir laiminga. Mes savyje išgyvenam daug skirtingų jausmų, o dainose nebūtinai pasakojame tik tai, ką išgyvenam būtent šiandien“.
Pati Viktorija sakė, kad kūrinys visai neliūdnas, ypač, kai jo klausaisi per ausines ir... lyginant drabužius!
„Anądien, lygindama rūbus įsijungiau paklausyti savo dainos ir supratau, kad norisi judėti, o ne lyginti. Tai ne tokia ir liūdna ji, kai leidi garsams vesti“, – šypsojosi kūrėja.
Vasarą ištekėjusi Viktorija atskleidė, kokius gyvenimo pokyčius teko patirti.
„Šitas mano gyvenimo etapas pilnas visko. Man atrodo, kad jis daro abu dalykus ir stabdo, ir labai stipriai įkvepia. Šią vasarą gyvenimas mane tiesiogine prasme sustabdė. Po vestuvių turėjau dvi operacijas, teko daug laiko praleisti lovoje, gyti, laukti atsakymų ir būti nežinioje.
Kai negali nuolat kažkur bėgti, kurti planų ar užpildyti dienų veikla, lieki labai arti savęs ir pradedi galvoti apie dalykus, kuriems anksčiau galbūt neturėjai tiek daug laiko. Susidūrimas su liga primena, kad nesi amžinas. Ir nors tai skamba liūdnai, man šis suvokimas atnešė labai daug gyvybės.
Mėgstu pagalvot iš kur mes ir kur nueisim, bet tokiomis akimirkomis dar labiau pajunti, kad viskas nėra savaime suprantama, pradedi dar labiau vertinti paprastus dalykus. Rytą, kai atsikeli, žmones šalia, galimybę kurti, dainuoti, nueiti prie jūros ar tiesiog gerai jaustis savo kūne.
Atrodo, kad po šios vasaros kažkas manyje iš naujo atgimė. Anksčiau labai dažnai žiūrėdavau į save iš šiandienos taško – ko dar nepadariau, kur dar neužaugau, kuo dar netapau. Dabar vis dažniau atsigręžiu atgal ir žiūriu, iš kur atėjau, kokia buvau ir kiek daug kelio jau nuėjau.
Kartais taip stipriai norim tapti geresne savo versija, kad tame nuolatiniame tobulėjime pamirštame priimti ir mylėti save tokius, kokie jau esam. Tad, manau, sukursiu dar ne vieną dainą apie gyvenimą“, – atviravo Viktorija.
Na, o visai greitai – spalio mėnesį – Lietuvos muzikos padangėje pasirodys Viktorijos išjaustas ir išmyluotas muzikinis kūdikis: jos pirmasis dainų albumas.
„Šiuo metu tiesiog spirgu iš nekantrumo, kaip noriu savo albumu pasidalinti su visais! Tikiuosi, kad kiekvienas jame atras savo mėgstamiausią dainą. O vėliau suplanuoti ir koncertai, kurių irgi labai labai laukiu“, – ateities planais su klausytojais dalijosi muzikos autorė.
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