Vytautas Lukočius: nei giminių, nei meilužių, nei draugų ten neturiu, todėl sakau, ką girdžiu

„Televizijos šou, kraujo truputį reikia! Nei giminių ten turiu, nei meilužių, nei draugų, todėl sakau, ką girdžiu“, – apie komisijos kėdę naujame LNK šou „Žvaigždžių duetai. Nauja era“ kalbės garsus dirigentas.
Vis dėlto užgesus rampų šviesoms jis tampa visai kitoks. Tiesa, sąmojo ir gero humoro jausmo nepameta. Tačiau sako, kad geriausiai atgauna jėgas visai netoli Vilniaus esančioje sodyboje, kurioje su meile skiepija medelius, augina daržo gėrybes ir rūpinasi keliais aviliais. Vis dėlto, mylimas hobis šią vasarą Lukočių šeimai vos nevirto tragedija, kai iki tol nebuvęs alergiškas bitėms, šią vasarą po paties augintinių įkandimo vos spėjo išsigelbėti: „Gerai, kad turiu žmoną. Jai paskambinau ir sakau – brangioji, jeigu neatvažiuosi už pusvalandžio, galime daugiau nebesusitikti.“
Retai apie šeimą ir asmeninį gyvenimą prabylantis maestro šį šeštadienio vakarą LNK laidoje „Bus visko“ nuoširdžiai kalbės ne tik apie pažintį su žmona Vytaute, sunkius laikus, kai vos galą su galu sudurdavo, bet ir dalysis šeimyninėmis paslaptimis.
„Tie dūmai namuose man patinka. Juk kažkas yra, kas mane vis dar pamoko. Aš visada jaučiuosi, kaip jaunas studentas, nes moteris visada vyrą taiso. Iki šiol vis prisidirbu. Tai ne tą pasakau, tai ne tą padarau“, – su šypsena veide pasakos jis.
Maža to, Vytautas prisipažins jau laukiantis anūkų, o jeigu greitu metu jų nesulauks, jau turi planą. Koks jis, sužinosite laidoje.
Apie žvaigždžių ligą, rimtosios muzikos kolegų pasmerkimą ir šeimą – laidoje „Bus visko“ nauju laiku, šį šeštadienio vakarą, 17.30 val., per LNK.
