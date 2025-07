Žinia apie mirusį šokėją Vykintą Širmą sukrėtė: Lietuva neteko ryškios žvaigždės

Socialiniuose tinkluose pasipylė V. Širmo kolegų ir bičiulių užuojautos ir prisiminimai apie staiga mirusį jauną vyrą.

„Gyvenimas toks trumpas. Ilsėkis galybėje, brolau! Lietuva neteko ryškios žvaigždės. Tu liksi mano širdyje kaip mokytojas, kuris praplėtė mano ribas, tas, kuris metė man iššūkį. Myliu tave“, – socialiniame tinkle rašė buvusi V. Širmo šokių projekto partnerė Eskedar Tilahun.

Dainininkė Rūta Žibaitytė, dar geriau žinoma kaip Rūta Loop, pasidalijo nuotrauka, kurioje jiedu įamžinti.

„Sunku suvokti... Užuojauta artimiesiems dėl Vykinto mirties. Šokome kartu „We came from the Sun“, niekada nepamiršiu, kaip drąsinai ir palaikei mane“, – po nuotrauka rašė ji.

Artima vyro bičiulė ir nuomonės formuotoja Goda Stasiulaitytė kalbėdama apie netikėtą žinią pravirko.

„Verkia širdis. Esu be žodžių, labai liūdna, mūsų mažo berniuko nebėra“, – rašė ji.

Moteris teigė negalėjusi patikėti tuo, kad draugas negyvas.

„Deja, pasitvirtino pats baisiausias scenarijus. Aš galiu tik tiek pasakyti – apkabinkite savo žmones, atrašykite jiems, pakelkite ragelį, susitikite, nes nežinote niekada, kada paskutinis kartas bus“, – jautriai kalbėjo G. Stasiulaitytė.

Atlikėjas Justinas Mejeris-Ustin instagrame dalijosi trumpa žinute.

„Ilsėkis ramybėje Vykintai“, – rašė jis.

„Branginkime tai, ką turime, apkabinkime ir mylėkime, kol galime“, – kiek vėliau pridūrė jis.

Primename, kad socialiniuose tinkluose šią savaitę pasirodė įrašai apie dingusį 28-erių šokėją V. Širmą. Buvo pranešama, kad vyras paskutinį kartą buvo pastebėtas praėjusį šeštadienį Dubajuje, o šokėjo sesuo trečiadienį teigė su broliu ryšio neturėjusi beveik dvi savaites – paskutinįkart bendravusi birželio 28-ąją. Penktadienį paaiškėjo, kad vyras rastas negyvas viename JAE mieste.

„Minėtas ieškomas asmuo buvo rastas negyvas ir daugiau detalių ar aplinkybių policijos pareigūnai negavo“, – BNS nurodė Tauragės apskrities policijos atstovė Lina Banienė.