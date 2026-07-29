Žiniasklaida: keturios moterys kaltina aktorių Jaredą Leto nusikalstamu seksualiniu elgesiu

Viena iš moterų teigia, kad būdama 17 metų patyrė grasinimus lytine prievarta vieno motelio vonios kambaryje. Kita pasakoja, kad Holivudo žvaigždė grasino jai lytine prievarta, kai jai buvo 19 metų ir ji netikėtai liko su juo viena viešbučio kambaryje.
Trečioji moteris tvirtina, kad būdama 17 metų Kalifornijoje turėjo lytinių santykių su aktoriumi – tai būtų klasifikuojama kaip nepilnametės išžaginimas. Pasak jos, J. Leto „numojo ranka“ į pokalbį apie tai, kad šioje JAV valstijoje pilnametystės amžius yra 18 metų.
Ketvirtosios moters teigimu, J. Leto ją viliojo, piktnaudžiaudamas įžymybės statusu, skambinėdamas jai ir atvirai kalbėdamas seksualinėmis temomis, kai jai buvo 16 metų. Ji teigia, kad bent kartą jis pasiūlė pasimylėti.
Iš viso BBC dokumentiniame filme „Jaredas Leto: tamsi Holivudo paslaptis“ (Jared Leto: Hollywood's Dark Secret) kalba 10 moterų; devynios iš jų savo istorijomis viešai pasidalijo pirmą kartą.
Visos šios moterys teigia, kad su J. Leto susidūrė 2002–2016 metais. Dabar aktoriui yra 54 metai.
(be temos)