Žinomas komikas pasidalijo Irmos Gajauskaitės parodija: kaip du vandens lašai

2025-12-12 09:57
Brigita Juodelytė

Interneto erdvėje itin sparčiai plinta humoristinis įrašas, kuriame žinomas komikas Nedas Zimantas parodijuoja viešais, emocingais ir skandalingais pasisakymais išgarsėjusią Irmą Gajauskaitę.

Nedas Zimantas
Nedas Zimantas / Vaizdo įrašo stop kadras, asmeninio archyvo nuotr.

N. Zimantas socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo nuotrauka, kur atkūrė vieną iš plačiai atpažįstamų I. Gajauskaitės fotografijų, kruopščiai perteikdamas ir jai būdingas detales – tatuiruotes ant kaktos bei krūtinės.

Įrašu komikas sutiko pasidalyti ir su portalo skaitytojais.

Prie nuotraukos komikas pridėjo ir trumpą, bet atpažįstamą frazę: „Grąžinat kompą pagaliau.“


View this post on Instagram


A post shared by Nedas Zimantas (@nedaszimantas)

Būtent skandalas dėl negrąžinto kompiuterio yra vienas labiausiai viešojoje erdvėje nuskambėjusių I. Gajauskaitės pasisakymų.

Parodija neliko nepastebėta – netrukus po publikacija pasipylė ir internautų reakcijos. 

Komentaruose buvo galima išvysti tokius atsiliepimus kaip: 

„Kaip du vandens lašai.“

„O tai dar negrąžino jai kompiuteria?“

„Niekas nenukentėjo, žalos nepadaryta!!!“

