Išgirdote griaustinį? Štai ką būtina padaryti nedelsiant

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo atmintine, kaip elgtis žaibuojant ir perkūnijos metu:
- būtina uždaryti langus, duris, dūmtraukius, kad patalpoje nebūtų skersvėjų;
- jei perkūnija užklupo plaukiant baidare, valtimi ar irklente, nedelsiant plaukite į artimiausią krantą, išlipkite iš vandens ir ieškokite saugios pastogės;
- kad į namą netrenktų žaibas, būtina įsirengti žaibolaidį;
- pavojinga būti prie aukšto statinio ar ant kalvos, šalia metalinių aptvarų, elektros tiekimo linijų;
- perkūnijos metu negalima stovėti po medžiais, arti vandens. Taip pat negalima bėgti;
- pavojinga maudantis jūroje, ežere, upėje ar tvenkinyje, išgirdus griaustinį, reikia kuo skubiau lipti į krantą;
- jei perkūnija užklupo važiuojant automobiliu, patartina sustoti, įtraukti anteną, nesiliesti prie metalinių detalių ir ramiai palaukti;
- jeigu esate pastate, perkūnijos metu, nesinaudokite elektriniais prietaisais, telefonu, nelieskite vandens čiaupų, nebūkite šalia dūmtraukių, krosnių ir metalinių daiktų.
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