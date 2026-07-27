 Išgirdote griaustinį? Štai ką būtina padaryti nedelsiant

Išgirdote griaustinį? Štai ką būtina padaryti nedelsiant

2026-07-27 14:30 diena.lt inf.

Perkūnija gali kelti rimtą pavojų, todėl jos metu itin svarbu laikytis saugaus elgesio taisyklių. Ugniagesiai gelbėtojai primena, ką būtina žinoti, kad audros metu apsaugotumėte save ir aplinkinius.

<span>Išgirdote griaustinį? Štai ką būtina padaryti nedelsiant</span>
Išgirdote griaustinį? Štai ką būtina padaryti nedelsiant / Asociatyvi magnific.com nuotr.

Valstybinė priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalijo atmintine, kaip elgtis žaibuojant ir perkūnijos metu:

  • būtina uždaryti langus, duris, dūmtraukius, kad patalpoje nebūtų skersvėjų;
  • jei perkūnija užklupo plaukiant baidare, valtimi ar irklente, nedelsiant plaukite į artimiausią krantą, išlipkite iš vandens ir ieškokite saugios pastogės;
  • kad į namą netrenktų žaibas, būtina įsirengti žaibolaidį;
  • pavojinga būti prie aukšto statinio ar ant kalvos, šalia metalinių aptvarų, elektros tiekimo linijų;
  • perkūnijos metu negalima stovėti po medžiais, arti vandens. Taip pat negalima bėgti;
  • pavojinga maudantis jūroje, ežere, upėje ar tvenkinyje, išgirdus griaustinį, reikia kuo skubiau lipti į krantą;
  • jei perkūnija užklupo važiuojant automobiliu, patartina sustoti, įtraukti anteną, nesiliesti prie metalinių detalių ir ramiai palaukti;
  • jeigu esate pastate, perkūnijos metu, nesinaudokite elektriniais prietaisais, telefonu, nelieskite vandens čiaupų, nebūkite šalia dūmtraukių, krosnių ir metalinių daiktų.
Šiame straipsnyje:
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