Aiškėja naujosios koalicinės tarybos sudėtis

Šią savaitę LSDP savo „Facebook“ paskyroje pranešė, jog į naujai sudaromą koalicinę tarybą deleguoja premjerę Inga Ruginienę, partijos pirmininką Mindaugą Sinkevičių, Seimo pirmininką Juozą Oleką, frakcijos Seime seniūnę Orintą Leiputę, parlamento vicepirmininkę Rasą Budbergytę ir dar du parlamentarus – Indrę Kižienę bei Robertą Kauną.
Praėjusioje valdančiojoje daugumoje socialdemokratai į koalicinę tarybą buvo delegavę tik 6 atstovus – tuometį premjerą ir partijos lyderį Gintautą Palucką, J. Oleką, R. Budbergytę, O. Leiputę, buvusį socialdemokratų frakcijos Seime seniūną Remigijų Motuzą bei naująją socialinės apsaugos ir darbo ministrę Jūratę Zailskienę.
„Nemuno aušra“ atstovų koalicinėje taryboje nekeis
Savo ruožtu „Nemuno aušros“ frakcijos Seime seniūno pavaduotojas Robertas Puchovičius tikina, jog „aušriečiai“ savo atstovų koalicinėje taryboje nekeis – į ją vėl deleguotas partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis, pats R. Puchovičius bei Seimo vicepirmininkė Daiva Žebelienė.
„Pas mus nesikeis: aš, D. Žebelienė ir R. Žemaitaitis“, – Eltai sakė R. Puchovičius.
„Aš, kaip pavaduotojas, Vilnių atstovauju. Remigijus – kaip partijos pirmininkas. O D. Žebelienė, kaip iš Žemaitijos pusės, atstovauja tą pusę – kad jie žinotų, kas vyksta pas mus koalicijoje“, – pridūrė jis.
Jungtinė „valstiečių“ frakcija sprendimą žada priimti artimiausiu metu
Savo ruožtu Seimo vicepirmininkė Aušrinė Norkienė tikina, jog jos atstovaujama Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija vis dar nėra priėmusi sprendimo dėl narių, deleguojamų į koalicinę tarybą. Tiesa, parlamentarės teigimu, tai planuojama padaryti artimiausiu metu.
„Kol kas sprendimo nesame priėmę“, – Eltai sakė politikė.
Pasak A. Norkienės, šiuo metu koalicinio formato sutikimuose dalyvauja ji pati, taip pat frakcijos seniūnė Ligita Girskienė bei Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovas Jaroslavas Narkevičius.
„Dabar taip dirbame, o paskui ar ten keisis formatas (…), ateitis parodys“, – pridūrė ji.
ELTA primena, kad rugpjūčio pabaigoje socialdemokratai pasirašė koalicijos sutartį su „Nemuno aušra“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija, pakeitusia prieš tai tarp valdančiųjų buvusią Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Valdantieji koalicinėje sutartyje numatė, kad darbo koordinavimui yra suformuojama koalicinė taryba.
