Andriukaitis: turime visomis jėgomis priešintis nesantaikos ir susiskaldymo kurstymui

Pasak jo, turime visomis jėgomis priešintis nesantaikos ir susiskaldymo kurstymui.
„Turime giliau suprasti teisinės valstybės bei demokratijos principų ir žmogaus teisių apsaugos tradicijos svarbą mūsų gyvenime, nes Gedulo ir vilties diena ir yra skirta laisvei bei teisei ir tam didžiajam suvokimui, kad žmogaus orumas niekados, jokiomis sąlygomis negali būti trypiamas“, – per iškilmingą Seimo posėdį sekmadienį teigė jis.
V. P. Andriukaičio teigimu, turime išlikti ištikimi Kovo 11-osios priesakui, nes jame įrašyta, kad Lietuva bus ištikima tarptautinės teisės principams.
„Nepaisant nieko, kas ją griauna, mes turime ją ginti. Netoleruoti naujų karinių ar genocido nusikaltimų, nesvarbu, ar tai padaryta Ukrainoje, Gazoje, Sudane ir Irane. To iš mūsų reikalauja praeities genocido aukos ir pamokos. Tam mus įpareigoja viltis“, – kalbėjo V. Andriukaitis.
1941-ųjų birželio 14-ąją pradėti masiniai lietuvių areštai ir trėmimai į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą.
Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro duomenimis, per pirmąją okupaciją sovietai ištrėmė, nužudė, įkalino apie 23 tūkst. šalies gyventojų. Iš viso iki 1953 metų iš Lietuvos ištremta apie 130 tūkst. žmonių, dar apie 156 tūkst. lietuvių buvo įkalinta
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