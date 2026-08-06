Antakalnio kapinėse amžinojo poilsio atgulė Kazimira Prunskienė

„Lietuvos Sąjūdžio ir Aukščiausiosios Tarybos valia Kazimirai Prunskienei teko suformuoti pirmąjį atkurtos valstybės Ministrų Kabinetą. (...) Jos vadovaujamas Ministrų Kabinetas buvo santarvės kabinetas. Nežinios ir Sovietų Sąjungos nuolatinės karinės grėsmės akivaizdoje ji padėjo pamatus Lietuvos valstybei“, – Antakalnio kapinėse ketvirtadienį sakė premjeras Mindaugas Sinkevičius.
„Gebėjimas susitarti dėl bendro tikslo ir valingai jo siekti – viena svarbiausių K. Prunskienės lyderystės pamokų. Ačiū, gerbiama premjere, už šią pamoką, už Lietuvos valstybei padėtus pagrindus. Jais remiamės šiandien, jais remsis ir būsimos Vyriausybės“, – kalbėjo jis.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas pabrėžė, kad K. Prunskienė buvo viena iš ryškiausių nepriklausomybės pradžios lyderių.
„Jai buvo patikėta vadovauti laikinajai, pereinamajai Vyriausybei, o netrukus ir pirmajai atkurtos nepriklausomos Lietuvos Vyriausybei. Šias pareigas ji atliko tvirtai, atsakingai, demokratiškai telkdama ir vesdama jauną valstybę pirmyn“, – nurodė jis.
Kovo 11-osios Akto signatarė, Signatarų klubo pirmininkė Birutė Valionytė laidotuvių ceremonijos metu akcentavo, kad velionė pravėrė duris Lietuvai į pasaulį ir kūrė turtingesnę ir teisingesnę Lietuvą.
„Ilsėkis ramybėje, Aukštaitijos dukra nuo Labanoro, šiame gražiame Vilniaus kalnelyje“, – sakė ji.
Visuomenė atsisveikinti su K. Prunskiene galėjo trečiadienį ir ketvirtadienį sostinės Šv. Jonų bažnyčioje, už velionę ten buvo laikomos šv. Mišios.
Laidotuvių dieną bažnyčioje buvo gausu ne tik velionės artimųjų, tačiau ir politinių bendražygių. Jos vadovautos Vyriausybės nariai pagarbą atidavė prie urnos stovėdami garbės sargyboje.
Tiesa, ketvirtadienį prie K. Prunskienės urnos pusdienį budėjo ir karininkai, vienas iš jų apalpo, prireikė greitosios.
Kiek vėliau, prieš velionę išnešant iš bažnyčios, ją malda palydėjo kunigas Ričardas Doveika. Laidotuvių procesija iš Šv. Jonų bažnyčios popiet pajudėjo link Antakalnio kapinių, ten politikė palaidota Signatarų kalnelyje.
Kapinėse buvo sakomos atsisveikinimo kalbos, velionė pagerbta tylos minute, o jos artimiesiems perduota valstybės vėliava. Ceremoniją užbaigė salvės ir Lietuvos himno giedojimas.
Laidotuvėse nedalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, jis šią savaitę dirba nuotoliniu būdu iš Madeiros salos Portugalijoje.
K. Prunskienė praėjusią savaitę mirė eidama 84-uosius metus. Ji buvo pirmoji Lietuvos Vyriausybės vadovė po nepriklausomybės atkūrimo, aktyviai dalyvavusi šalies politikoje kelis dešimtmečius.
2012 metais politikė patyrė insultą. Po jo sutriko moters kalba ir K. Prunskienė į aktyvią politiką dėl sveikatos būklės nebegrįžo.
(be temos)
(be temos)