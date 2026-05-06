Apklausa: socdemų rinkėjai – skilę dėl „Nemuno aušros“ ateities koalicijoje

Tyrimo duomenis BNS trečiadienį perdavė Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) atstovas spaudai Andrius Grumadas.
Į klausimą, „jeigu jūs būtumėte Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis, ar tęstumėte bendrą Vyriausybės darbą koalicijoje su „Nemuno aušra“, teigiamai atsakė beveik 43 proc. potencialių socialdemokratų rinkėjų, neigiamai – daugiau nei 41 proc. apklausos dalyvių. Likusieji nuomonės neturėjo.
Iš visų dalyvavusiųjų sociologiniame tyrime darbą su „Nemuno aušra“ tęstų daugiau nei 29 proc. respondentų, netęstų daugiau nei 49,3 proc. dalyvių, o likusieji neturėjo nuomonės, rodo rezultatai.
Apklausos duomenimis, apie pusė socdemų rinkėjų mano, kad jeigu nutrauktų koaliciją su „aušriečiais“, socdemai turėtų į ją nieko nebekviesti ir kartu su dabartiniais partneriais „valstiečiais“ dirbti mažumos Vyriausybės sąlygomis.
Beveik 23 proc. manė, kad tokiu atveju socialdemokratai į daugumą turėtų kviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“, 10 proc. palaikė Liberalų sąjūdžio įtraukimą į koaliciją.
Tarp visų partijų rinkėjų mažiau jų palaikytų koalicijos su demokratais variantą, daugiau – su Liberalų sąjūdžiu.
Paklausti, jei Lietuvos socialdemokratų partija nutrauktų koaliciją su „Nemuno aušra“, ar jų požiūris į socdemus pasikeistų, daugiau nei 25 proc. potencialių LSDP rinkėjų atsakė, jog požiūris pagerėtų, 18 proc. – kad pablogėtų, daugiau nei 47 proc. – kad nepasikeistų. Likusieji neturėjo nuomonės.
Tarp visų partijų rėmėjų atsakymo į šį klausimą proporcijos buvo panašios.
Sociologinį tyrimą Lietuvos socialdemokratų partijos užsakymu atliko bendrovė „Baltijos tyrimai“. Apklausa atlikta šių metų kovo 19–30 dienomis, apklausti 1009 pilnamečiai Lietuvos gyventojai.
Potencialūs LSDP rinkėjai apklausoje identifikuoti klausimu, už kurią partiją balsuotų, jei Seimo rinkimai vyktų artimiausią sekmadienį. Pasirinkusiųjų socdemus buvo 217 respondentų.
Kalbėdamas apie šios apklausos rezultatus viešai, LSDP lyderis Mindaugas Sinkevičius sakė, kad jie rodo sprendimo dėl koalicijos ateities nevienareikšmiškumą, nors viešojoje erdvėje ir yra formuluojamas lūkestis socdemams išmesti „Nemuno aušrą“ iš valdančiosios daugumos.
Sprendimą dėl koalicijos socialdemokratai žada priimti per gegužę.
