 Aplinkos ministerija: Povilas Poderskis dirbs kancleriu

Aplinkos ministerija: Povilas Poderskis dirbs kancleriu

2025-09-25 17:00
Lukas Juozapaitis (BNS)

Ketvirtadienį darbą baigęs aplinkos ministras Povilas Poderskis lieka Aplinkos ministerijoje, kur  užims kanclerio postą.

Povilas Poderskis
Povilas Poderskis / P. Peleckio / BNS nuotr.

Tai BNS patvirtino ministerija. Pasak jos, P. Poderskis pradės dirbti artimiausiu metu gavus teisėsaugos institucijų išvadą.

„P. Poderskis taps ministerijos kancleriu, kai bus patvirtinta ir gauta (tarnybų – BNS) pažyma. Ją reikia iš naujo patikslinti“, – BNS nurodė ministerijos Strateginės komunikacijos skyrius.

Pats P. Poderskis BNS kiek anksčiau ketvirtadienį neatskleidė, ar gavo tokį pasiūlymą ir ar jį priims. Feisbuke jis rašė, jog tolesnė jo veikla kol kas „apsiribos apsilankymu saugomose teritorijose ir paukščių stebėjimu“.

Kad P. Poderskis galėtų būti kancleriu, ketvirtadienio rytą pranešė naujasis aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.

Šiame straipsnyje:
Povilas Poderskis
Aplinkos ministerija
aplinkos ministerijos kancleris

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų