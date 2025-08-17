Apsisprendė: socialdemokratai į koaliciją kviečia „aušriečius“ ir „valstiečius“

„Koalicijos partnerius mes keičiame, nes atsižvelgėme į situaciją, įvertinome buvusios koalicijos partnerių elgesį, retoriką, pozicijas. Mes pradėjome nuo to, kad pirmiausia kvietėme esamus koalicijos partnerius, bandėme išsiaiškinti, kokia situacija, ar įmanomas darbas ateityje. Panašu, kad tas darbas – neįmanomas“, – po tarybos posėdžio sakė laikinasis LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„47 skyriai (iš 60 – ELTA) pasisakė, kad koalicija turėtų būti keičiama į tokią kompoziciją, kuriai pritarė ir mūsų partijos taryba“, – akcentavo jis.
Visgi pats politikas sakė tarybos posėdyje palaikęs siūlymą į koaliciją kviesti „aušriečius“, „valstiečius“ ir demokratus.
„Aš balsavau už variantą, kuris nesulaukė palaikymo – už tą plačią koaliciją“, – tikino M. Sinkevičius.
Tiesa, laikinasis socialdemokratų lyderis kol kas negali atsakyti, ar prie koalicijos prisijungtų ir šiuo metu kartu su „valstiečiais“ Seimo frakcijoje dirbantys Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) atstovai.
„Mes priėmėme sprendimą kviesti LVŽS partiją ir jos atstovus, su kuriais buvome susitikę. Jie tą klausimą apsvarstė savo partiniuose organuose. Ar jie atsives kažką papildomai – mes nežinome, bet pradedame nuo LVŽS“, – dėstė M. Sinkevičius.
Tuo metu klausiamas, ar „valstiečiai“ bus sukalbamesni koalicijos partneriai nei ultimatumus kėlę demokratai „Vardan Lietuvos“, LSDP lyderis tikino – tai parodys tik gyvenimas.
„Turbūt, spėlionėmis į ateitį sunku užsiimti. Nesu nei Vanga, nei Nostradamas. Gyvenimas parodys, ar įmanomas darbas, kaip jis seksis, ar jis bus stabilesnis, ar kaip tik – chaotiškesnis“, – dėstė jis, pažymėdamas, kad tikimasi stabilumo.
Tikisi kitą savaitę pasirašyti koalicinę sutartį
Po LSDP tarybos sprendimo, partijos derybinė grupė susitiks su politinių jėgų atstovais, pakviestais į valdančiąją koaliciją. Pirmadienį planuojamas susitikimas su „aušriečiais“.
M. Sinkevičiaus teigimu, viliamasi, kad koalicinę sutartį pavyks suderinti iki kitos savaitės ketvirtadienio.
„Norėtume ir keliame sau ambiciją dėl koalicijos sutarties sutarti šią savaitę. Planuojame susitikimą rytoj su „Nemuno aušra“ vidurdienį“, – sakė Jonavos meras.
Sieks, kad Seimo pirmininko postas atitektų socialdemokratams
Iki šiol dirbusioje koalicijoje Seimo pirmininko postas buvo deleguotas Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ – šias pareigas ėjo Saulius Skvernelis.
Klausiamas, kurios būsimos koalicijos partijos atstovas turėtų užimti šį postą, M. Sinkevičius teigė, kad parlamento vadovo pareigas turėtų eiti socialdemokratas.
„Sieksime, kad atitektų socialdemokratams“, – sakė laikinasis socdemų pirmininkas.
Neoficialiai kalbama, kad į šį postą bus skiriamas šiuo metu pirmojo Seimo pirmininko pavaduotojo pareigas einantis Juozas Olekas. Klausiamas apie tai, M. Sinkevičius nurodė, kad partijos kolega yra „puikus kandidatas šioms pareigoms“, tačiau konkretaus sprendimo – dar nėra.
Mano, kad su S. Skverneliu „tiltų nesudegino“
Nors šiuo metu koalicijoje dirbantys demokratai „Vardan Lietuvos“ nesulaukė LSDP kvietimo tęsti darbą valdančiojoje daugumoje, M. Sinkevičius sako – su pastarosios lyderiu Sauliumi Skverneliu „tiltai nesudeginti“, tikimasi dalykiško bendravimo ateityje.
„Jokių tiltų nesudeginome. Aš nesijaučiu kažkaip ar įžeidęs, ar kažkaip neišgirdęs. Tiesiog mes ir dirbę esame kartu, jis buvo mano Vyriausybės vadovas, aš – jo komandos narys. Tiltai nesudeginti, tiesiog gyvenime yra taip, kad kartais reikia rinktis. Ir bendruomenė pasakė savo žodį, kokiu keliu mes einame“, – tvirtino LSDP vadovas.
Palaiko prezidento poziciją dėl partinių „Nemuno aušros“ ministrų
Laikinasis LSDP lyderis M. Sinkevčius tikino, jog nepaisant R. Žemaitaičio išsakyto noro keisti „Nemuno aušros“ deleguotus ministrus partiniais, bus laikomasi prezidento Gitano Nausėdos išsakytos pozicijos, jog šios partijos atstovų ministrų postuose neturėtų būti.
„Mes girdime prezidentą ir esame prezidento pusėje. Ponas Žemaitaitis lyg ir aiškino, kad turi kažkokį sprendimą. Koks tas sprendimas, aš nežinau (…). Prezidento vertinimas ir pozicija nėra tiktai noras. Manau, tai yra pakankamai aiški retorika su aiškiu lūkesčiu“, – po tarybos posėdžio sakė M. Sinkevičius.
Pasak LSDP lyderio, kol kas neaišku, kas ir kaip dalinsis ministerijų portfelius, tačiau, kaip pažymi M. Sinkevičius, gaunamų ministerijų skaičius turėtų būti proporcingas partijos turimų mandatų Seime daliai.
„Socialinės apsaugos ir darbo ministrę tikrai reikės pakeisti, dėl kitų ministerijų šiai dienai aiškumo turbūt nėra. Gali atsirasti ir kažkoks derybinis elementas, nes jeigu mes (…) sutarsime dėl koalicijos (…), gali būti taip, kad vienos ministerijos pereis į socialdemokratų poziciją, galbūt bus tiesiog pasikeitimų, kas ir už kokią sritį atsakingas“, – aiškino socialdemokratas.
„Dėl išaugusio apetito mes nieko negirdėjome ir tikimės, kad tas apetitas bus adekvatus turimų Seimo narių mandatų skaičiui. Ta matematika turi egzistuoti (…). Tokių planų kol kas neturime“, – sakė jis, paklaustas, ar neplanuojama skirti daugiau ministerijų „Nemuno aušrai“.
Praėjusią savaitę skelbta, jog demokratų deleguotas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas gali likti poste net ir tuo atveju, jei S. Skvernelio vedamos partijos nebebūtų tarp valdančiųjų. Prezidentas taip pat leido suprasti, jog tokią idėją palaiko. Jis teigė vertinantis Ž. Vaičiūno profesionalumą ir turimą autoritetą energetikos srityje.
Vis dėlto, M. Sinkevičius sako sunkiai įsivaizduojantis scenarijų, jog demokratų ministrai galėtų tęsti darbą Vyriausybėje.
„Sunkiai įsivaizduoju. Tiksliau neįsivaizduoju, kaip tai galėtų būti organizuojama (…). Partijos, gavusios rinkėjų pasitikėjimą, suformuoja koalicinę daugumą ir pasidalina atsakomybėmis, įgyvendindamos bendrą koalicinę programą. Tai turėti Vyriausybės kabinete asmenis, kurie nėra iš koalicinės daugumos (…) – politinė sistema taip neveikia“, – sakė socialdemokratų pirmininkas.
Mes girdime prezidentą ir esame prezidento pusėje.
Iš Prezidentūros neigiamų signalų dėl koalicijos sudėties – neturi
Pernai lapkritį socialdemokratams nutarus pakviesti į koaliciją R. Žemaitaičio „aušriečius“, prezidentas Gitanas Nausėda pastarąjį sprendimą pavadino klaida.
Klausiamas, ar turi informacijos, kaip šalies vadovas vertintų naujai formuojamą koaliciją su „Nemuno aušra“ ir LVŽS, M. Sinkevičius teigė neturįs jokių indikacijų.
„Neturiu jokių neigiamų indikacijų ir apskritai jokių indikacijų. Aš manau, kad Prezidentūra per patarėjus, ar pats prezidentas ras progą pakomentuoti ir įsijungti į tą procesą, kai matys tam būtinybę ir laiką. Kažkokių indikacijų ir mūsų nominuotoji premjerė nėra išgirdusi“, – sakė M. Sinkevičius.
„Neužsiimame tokia ekvilibristika ir neužsiimame kažkuo, kas yra neįmanoma realizuoti, ir tuo, kam sulauksime kategoriško pasipriešinimo“, – nurodė jis.
Siūlys koalicinėje sutartyje palikti nuostatą dėl teisinės neliečiamybės
Kaip žinia, pernai koaliciją sudarę socdemai, „aušriečiai“ ir demokratai koalicinėje sutartyje buvo įtraukę nuostatą, jog valdančiosios daugumos nariai, dėl kurių teisėsaugos institucijos kreipiasi į Seimą, prašant patraukti juos baudžiamojon atsakomybėm, sutinka supaprastinta tvarka spręsti klausimą dėl teisinės neliečiamybės naikinimo. Tiesa, tokia norma galiojo ne visada – pavyzdžiui, socdemų frakcijos nario Arūno Dudėno atveju.
Klausiamas, ar siūlys tokią nuostatą įrašyti į naująją koalicijos sutartį, M. Sinkevičius patvirtino.
„Aš būsiu už tai, kad palikti (šią nuostatą – ELTA)“, – tvirtino politikas.
Kaip skelbta anksčiau, socialdemokratų derybinė grupė šią savaitę susitiko su „Nemuno aušros“, demokratų „Vardan Lietuvos“ ir „valstiečių“ atstovais.
Visgi, šeštadienį LSDP koalicijos derybinės grupės partiečiams išplatintame laiške teigiama, kad socialdemokratai nebemato galimybės tęsti darbą esamos valdančiosios daugumos sudėtyje – kartu su „aušriečiais“ ir demokratais.
Anksčiau Sauliaus Skvernelio pirmininkaujama politinė jėga pranešė nebegalinti dirbti su R. Žemaitaičio „Nemuno aušra“, o socialdemokratai pabrėžė, kad tokie ultimatyvūs pareiškimai jiems tampa nepriimtini.
Tuo metu patys „aušriečiai“ skelbė pasirengę tęsti darbą koalicijoje, tačiau, jų vertinimu, joje negali būti vietos „skaldančioms jėgoms“.
Savo ruožtu „valstiečiai“ pranešė, jog formuos derybinę grupę, jeigu socialdemokratai pakvies juos į koaliciją.
ELTA primena, kad liepos pabaigoje buvusiam premjerui Gintautui Paluckui pranešus apie atsistatydinimą, LSDP teko ieškoti ne tik naujo ministro pirmininko, bet ir iš naujo formuoti valdančiąją daugumą.
LSDP naująja kandidate į ministres pirmininkes pasiūlė iki šiol Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai (SADM) vadovavusią Ingą Ruginienę. Ketvirtadienį prezidentas G. Nausėda pasirašė dekretą, kuriuo pateikė politikės kandidatūrą į Vyriausybės vadovės postą.
