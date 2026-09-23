Ar musulmonų bendruomenė keltų grėsmę saugumui? Pasisakė premjeras ir ministras

Taip jis kalbėjo po uždaro Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio, kuriame svarstyta Lietuvos musulmonų religinių bendruomenių tarybos, dar vadinamo antruoju muftiatu, veikla.
Posėdyje dalyvavo ir Valstybės saugumo departamento (VSD) atstovai.
„Valstybės saugumo departamento duomenimis, ekstremistinių kažkokių grėsmių nacionaliniam saugumui nėra“, – trečiadienį po posėdžio sakė M. Katelynas.
Vyriausybės vadovas sako neturįs žinių apie grėsmę iš musulmonų bendruomenės
Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako neturįs duomenų, kad kurie nors musulmonų bendruomenės atstovai Lietuvoje keltų grėsmę nacionaliniam saugumui.
„Jokios tokios informacijos neturiu, kad būtų asmenų, kurie keltų kokią nors grėsmę mūsų nacionaliniam saugumui“, – trečiadienį žurnalistams sakė jis.
Vyriausybės vadovo teigimu, į migracijos temą turi būti žiūrima atsakingai, neaštrinant situacijos.
„Visokie skatinimai mitinguoti ir protestuoti, kelti migracijos temas, turbūt galimi demokratinėje šalyje, bet tai turime daryti atsakingai, žvelgdami ir iš migracijos tematikos, bet tuo pačiu galvodami ir apie nacionalinio saugumo interesus, nes čia interesai kaip ir susikirtę“, – teigė M. Sinkevičius.
„Verslas galvoja apie darbo jėgą, valstybė galvoja ne tik apie ekonomiką, bet ir apie nacionalinį saugumą. Taip, kad čia reikia labai derinti interesus, bet konkrečių asmenų, kurie būtų identifikuoti kaip grėsmė nacionaliniam saugumui, aš tokių atvejų ir tokių asmenų nežinau“, – sakė jis.
BNS rašė, kad rugpjūčio pabaigoje į Seimo NSGK kreipėsi parlamentarė, konservatorė Dalia Asanavičiūtė-Gružauskienė, prašydama ištirti, ar antrojo muftiato veikla nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
Pasak Seimo narės, dar 2019 metais Teisingumo ministerijos patvirtintas antrojo muftiato įkūrimas suskaldė Lietuvos musulmonų bendruomenę ir kelia grėsmę istoriniam paveldui.
„Antrasis muftiatas agresyviais veiksmais perima maldos namų valdymą. Dėl to istoriniai Lietuvos totoriai jaučiasi vejami iš savo mečečių, o jų vietą užima imigrantai“, – teigė Seimo narė.
Anot jos, tarp muftiato bendradarbiavimo partnerių yra organizacijų, kurios tarptautinėje erdvėje, pavyzdžiui, nuo 1996 metų, yra sulaukusios kaltinimų terorizmo finansavimu ar radikalizacijos skatinimu.
Tuo metu muftijus Aleksandras Beganskas sako, kad musulmonai Lietuvoje nesijaučia saugūs. Jis pats sulaukė ne vieno grasinimo, o rugsėjo 11-ąją prie mečetės Kaune Ramybės parke per musulmonų pamaldas susirinko apie šimtas baikerių, jie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas.
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