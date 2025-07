Ar Paluckas nesigaili tapęs premjeru?

Kalbino Aušra Jurgauskaitė.

– Viešojoje erdvėje skamba informacija, kad Jums iš dalies priklausančios įmonės „Emus“ produktai yra dvigubos paskirties. Ar tai tiesa?

– Nemanau, kad įmonės produkcija yra dvigubos paskirties, bet dėl pačios produkcijos, manau, reikėtų klausti įmonės vadovo.

– Įmonės vadovas, komentuodamas informaciją, kad šios įmonės produkcija prekiaujama Rusijoje, sakė, kad visi verslo ryšiai buvo nutraukti 2022 m. vasarį. Tačiau kaip yra, kad galima tų produktų rasti? Ar Jums kas nors apie tai žinoma?

– Man žinoma tikrai nedaug. Įmonės vadovas yra informavęs, kad jokių pardavimų nei į Rusiją, nei į Baltarusiją, nei į Kazachstaną ar kitas panašias egzotiškas šalis įmonė tikrai nėra dariusi nuo 2022 m. vasario–kovo ir turi tai patvirtinančius dokumentus, muitinės deklaracijas. Aš manau, kad įmonės vadovas visiems, kam įdomu, tą informaciją pateiks viešai.

– Vakar išgirdome dvi svarbias žinias, susijusias su dviem tyrimais, kuriuos atliko tiriamosios žurnalistikos centras „Siena“ ir „Laisvės TV“. Viena yra pozityvi Jums – Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pasakė, kad „Garnio“ reikalai dėl mokesčių tvarkingi. O kitas dalykas – Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT) pradėjo tyrimą, susijusį su antruoju žurnalistiniu tyrimu. Kaip vertinate tai, kad STT imasi tirti Jūsų veiklas?

– Manau, kad tai gera žinia ne man, o visuomenei, nes mes rizikuojame pasiklysti internetinių tyrinėjimų tyruose ir labirintuose, kur nuomonės, spekuliacijos ir faktai turi lygiavertę reikšmę. Tyrimai, kuriuos atlieka profesionalūs tyrėjai, institucijos, yra mūsų visų interesas, kad būtų atskirti faktai nuo prasimanymų. Sveikinu tokį tyrimą ir tikiuosi, kad jis bus skaidrus, objektyvus ir operatyvus.

– Ar Jums neatrodo, kad kai kurie Jūsų atsakymai palieka erdvės spekuliacijoms? Kartais nesutampa tai, ką jau esate sakęs, pavyzdžiui, dėl Jūsų ryšių su Darijumi Vilčinsku. Galiausiai paaiškėjo, kad jis Jus pakvietė prisijungti prie projekto „Me Lake Map“. Kaip tai suprasti?

– Matote, Jūs irgi remiatės spekuliacijomis, kurios plaukioja internetuose. Mano atsakymai, tiek pateikti raštu, tiek žodžiu, nesiskiria. Lygiai taip pat kaip dėl mano statuso 2009–2015 m. laikotarpiu. Sakau, kad tuo metu buvau privatus asmuo, tuo tarpu kai kas vis tiek samprotauja, kad buvau valstybės politikas, ir panašiai. Tokie internetiniai tyrinėjimai visad bus apipinti samprotavimais, todėl dar kartą sveikinu tyrimus, kuriuos atlieka institucijos, ir tikiuosi, kad jie bus objektyvūs ir greiti.

– 2013–2015 m. ėjote socialdemokratų partijos sekretoriaus pareigas. Buvote viešas ar privatus asmuo?

– Tai yra privatus asmuo, kuris turi teisę dalyvauti politinėje veikloje. Tai partijos narys, tačiau valstybės politikų statusą apibrėžia įstatymas. Pagal jį buvau privatus asmuo. Man jokių kitų prievolių, kylančių iš šio įstatymo, pavyzdžiui, dėl interesų deklaravimo, nekilo. Manau, kad jei norim išsiaiškinti tiesą, tai nesunku padaryti. Jei norime skęsti spekuliacijose, kas yra kas, galime diskutuoti feisbuke. Bet tyrimai tuos dalykus nustatys.

– Ar Jums atrodo, kad Jūsų atsakymai apie tai, iš kokių lėšų įsigijote būstą Trinapolio gatvėje, yra pakankami? Sakėte, kad realizavus nekilnojamąjį turtą (NT), iš asmeninių lėšų, pasiėmus paskolą, bet tokių duomenų nesimato iš Jūsų pateiktų deklaracijų.

– Mes kalbame apie spekuliacijas, kokios deklaracijos kokiais laikotarpiais turėjo būti teikiamos ar neturėjo. Aš priminsiu, kad buvau privatus asmuo, todėl turto deklaracijų apskritai 2010–2014 m. laikotarpiu nebuvo. Pajamų deklaracijos irgi fragmentiškos. Todėl uždavus klausimą ir gavus atsakymą reikėtų jį priimti. Tuo tarpu smalsumas ir visuomenės informavimas yra skirtingi dalykai. Aš esu viską deklaravęs įstatymų nustatyta tvarka. Esu pateikęs ir papildomos asmeninės informacijos dėl lėšų kilmės. Bet internetai visada turi savo logiką, savo sąmonę. Kaip ir sakiau, džiaugiuosi, kad pradėti tyrimai, kurie nustatys tiesą.

– 2011 m. dalyvavote savivaldybių tarybų rinkimuose. Matau Jūsų deklaraciją, pateiktą Valstybinei rinkimų komisijai, prie paskolų ten nurodyti nuliai. 2015 m. deklaracijoje tas pats. Kaip tai paaiškinti? Kodėl vadinate spekuliacijomis tai, kad žiūrint į viešai pateiktus duomenis nesimato pinigų?

– Matot, į tuos dalykus turi žiūrėti tyrėjai, kurie supranta, ką mato. Dar kartą galiu pakartoti: mano pinigų kilmė yra daugiausia iš parduoto savo turėto NT. Ir atitinkamai tai yra deklaruota mano deklaracijose. Ir tai, kad kažkas nesugeba pamatyti, jog vienu laikotarpiu iš deklaracijos turtas dingo, o kitu laikotarpiu atsirado, ir atitinkamai per tą laikotarpį buvo už jį sumokėta, na, tai aš negaliu dėl to ginčytis internetuose. Tam ir yra tyrimai, kurie nustato visas aplinkybes. Tuo tarpu dabar mėginame spekuliacijas paversti faktais. Todėl dar kartą kartoju – sveikinu tyrimus, jie nustato faktus.

– Galbūt Jums atrodytų verta viešai pateikti aiškesnius duomenis apie tuos pinigus: iš kur ta paskola, kokio banko? Tai leistų nuraminti aistras.

– Matot, aistras kelia ne tik noras žinoti ar smalsumas. Aistros taip pat keliamos sąmoningai, siekiant spekuliacijas paversti abejonėmis, o iš abejonių uždirbti pinigų. Aš jau esu tai įvardijęs kaip dėmesio ekonomiką ir jau padariau išvadą, kad kuo labiau mėginu paaiškinti, tuo daugiau keliama spekuliacijų. Todėl sveikinu tyrimus, kurie gali objektyviai ir skaidriai tuos dalykus įvertinti. Tai nėra feisbuko tyrimai, tai normalūs tyrimai, kuriuos atlieka profesionalai.

– Ar nemanote, kad iš Jūsų elgesio gali susidaryti įspūdis, kad kažką slepiate? Iš to, kaip vadinate žurnalistinius tyrimus ir jų autorius, arba to, kad Seime 20 minučių atsakinėdamas į opozicijos klausimus pasirinkote 19 minučių kalbėti apie vieną klausimą, nepaliekant vietos kitiems. Kai buvo paprašyta skirti Jūsų atsakymams dar 10 minučių, Jūs pats balsavote prieš. Nubalsuota buvo valdančiųjų balsais.

– Aš manau, kad gali susidaryti įspūdis, jog tai yra politinė pozicijos ir opozicijos kova, naudojantis gyvais instrumentais. Tai yra akivaizdu. Nepaisant to, kad ILTE yra padariusi savo auditą ir pateikusi išvadas, kad pažeidimų nebuvo, nepaisant to, kad Valstybinė mokesčių inspekcija yra padariusi patikrinimą ir pasakiusi, kad nėra pažeidimų, mes vis tiek matome samprotavimus, kad žinote, tai nieko nereiškia. Jei faktai jau nieko nereiškia, vadinasi, tai yra gryna politika. Na o politinis žaidimas ir instrumentai pagal statutą visiems prieinami. Tai nėra pirmas kartas, kai į klausimus Seimo narys ar ministras pirmininkas atsako taip, kaip jis pasirenka, ir manau, kad opozicija dėl to tikrai neturėtų lieti ašarų.

– Žurnalistinio tyrimo autorius vadinate tyrinėtojais, Jums kyla klausimų dėl jų objektyvumo. „Kažkas tarp „OnlyFans“ ir telefoninių sukčių – šitaip vadinate. Ar galėtumėte pasakyti, kad Jūsų veiklą kapstantys žurnalistai kenkia Jūsų reputacijai ir meluoja?

– Na matot, tokius dalykus galėtų nustatyti tik teismas, jei aš kreipčiausi į jį mėgindamas įrodyti, kad sąmoningai daroma žala mano reputacijai. Nesu kreipęsis į teismą, aš esu viešas asmuo, todėl mano tolerancija kritikai ar tyrinėjimas, ar kapstymams, kaip Jūs sakote, turėtų būti didesnė. Todėl šiandien tikrai jokių teiginių nedarau ir net menkinančių epitetų, kaip sakote, nedalinu, tačiau tai yra faktas. Tai yra dėmesio ekonomika ir toje dėmesio ekonomikoje dalyvauja didelė dalis feisbuko, socialinių tinklų įtakos darytojų.

– Bet ar įtariate, kad yra sąmoningas veikimas prieš Jus?

– Įtarimais nesimėtysiu, nes laikausi teisės aktų, ir savo samprotavimų ir insinuacijų, manau, neturiu moralinės teisės mėtyti viešai.

– Sakote, kad ILTE ir VMI pažeidimų nenustatė, tačiau vyksta kiti tyrimai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba, STT, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Portalui „15min.lt“ buvęs KT teisėjas ir pirmininkas E. Kūris sakė, kad Jūs esate keliais aspektais sulaužęs Konstituciją. Pirmiausia praėjusioje kadencijoje, kai steigėte įmonę „Garnis“ eidamas Seimo nario pareigas, kas pagal Konstituciją draudžiama. Vėliau – kai būdamas premjeru priėmėte į darbą „Garnio“ direktorių. Profesorius atkreipė dėmesį, kad pagal KT nutarimą, kuris priimtas prieš 21 metus ir plačiai interpretuoja Seimo nario darbo sąvoką, Jūs negalėjote to daryti.

– Manau, kad tie visi aspektai taip pat turi būti vertinami per teisinio reguliavimo prizmę. Nepaisant KT nutarimų prieš 21 metus, teisinis reguliavimas nebuvo realizuotas arba jis realizuotas taip, kaip yra. Neturtinės teisės arba akcijų teisės, arba akcijų turėjimas net Seimo nariams nėra draudžiamas. Ir iš tų neturtinių teisių kylančios pareigos, tai yra priimti darbo vadovą, patvirtinti finansinę atskaitomybę, yra sudėtinė to dalis. Tad jeigu šie pastebėjimai bus vystomi toliau, matyt, Seimas turės imtis tam tikrų teisinio reguliavimo pakeitimų.

– Tame nutarime rašoma, kad Seimo narys, kuris yra kokios nors privačios įstaigos, įmonės ar organizacijos steigėjas, savininkas, bendraturtis ar akcininkas, negali užimti pareigų ar atlikti darbo, eiti tarnybos, vykdyti kitų funkcijų, atlikti kitų užduočių, eiti vadinamųjų garbės pareigų ir pan., įskaitant dalyvavimą kolegialiuose valdymo, kontrolės ir kituose organuose, toje įstaigoje, įmonėje ar organizacijoje, ar jai atstovauti, nes tai yra nesuderinama su Seimo nario konstituciniu teisiniu statusu. Pagal šį nutarimą gali kilti klausimų, ar Jūs galėjote priimti į darbą „Garnio“ vadovą.

– Kolegialus valdymo organas, kaip apibrėžia akcinių bendrovių įstatymas, yra valdyba arba stebėtojų taryba. Tuo tarpu vienasmenis valdymo organas yra direktorius. Nė vieno iš šių valdymo organų nariu aš nesu buvęs per tą laikotarpį. Čia, matyt, reikėtų vistik skaityti ne vien tik nutarimą, bet ir teisės aktus, kuriais yra realizuoti santykiai tarp akcininko, akcininko turimų neturtinių akcijų valdymo teisių ir priimamų sprendimų.

– Ar Jums ką nors reikštų, jei kažkokia grupė Seimo narių kreiptųsi į KT klausdami, ar nepažeidėte Konstitucijos?

– Šitame kontekste bet kokie kreipimaisi, bet kokie paaiškinimai ir informacijos paieška yra sveikintini. Nes jeigu jau kyla klausimų, ar Seimo narys gali turėti akcijų, ar gali balsuoti akcininkų susirinkime, tai, matyt, verta išsiaiškinti iki galo ir priimti reikalingą teisinio reguliavimo pakeitimą.

– O ką Jums reiškia tai, kad tikriausiai esate pirmasis premjeras nepriklausomos Lietuvos istorijoje, kuriam yra iškelti ir FNTT, ir STT ikiteisminiai tyrimai?

– Aš manau, kad klaidinate visuomenę, sakydama, kad man yra iškeltas kažkoks tyrimas. Mano atžvilgiu nevyksta joks FNTT tyrimas. Ir prašau neklaidinti visuomenės. Tai, aš manau, yra nepadorus pareiškimas, prasilenkiantis su žurnalisto etika. Gerbiamoji, noriu pabrėžti, kad FNTT tyrimas vyksta dėl įmonių veiklos. Aš tame niekaip nedalyvauju.

– Ačiū, kad pataisėte. Tai yra su Jumis susijusios įmonės.

– Jūs neįsižeiskite, bet aš matau, kad įtaką tie feisbukiniai įvairiausi samprotavimai daro ir sisteminei žiniasklaidai. Todėl palaukime tyrimų pabaigos. Tada galėsime samprotauti, kas yra kas. Noriu pasakyti, kad tyrimai yra visuomenei naudingi, pats tyrimas nesuponuoja nei pažeidimo, nei kaltės – nei įmonių, nei mano. Todėl džiaukimės visi, kad vyksta tyrimai, nes tai mus išvaduos iš samprotavimų ir parodys tiesą.

– Ką darysite, jei nors vienas iš tyrimų patvirtins tuos dalykus, kuriuos skelbia žurnalistiniai tyrimai?

– Palaukim tų tyrimų pabaigos.

– Premjere, sakėte, kad esate nusprendęs savo turimas įmonių akcijas perduoti vienai iš teisininkų kontorų, tačiau dar nebuvote pasakęs, kada tiksliai ir kokiai kontorai. Ar jau turite tuos atsakymus?

– Turiu keletą kandidatų, bet, kaip suprantate, tai nėra elementari procedūra, nes visas šis dėmesys arba prožektorių šviesa tuomet apšvies ir teisininkų ar advokatų kontorą, ar individualų advokatą, ir to dėmesio normalūs žmonės, dirbantys savo profesinėje srityje, nelabai pageidauja. Todėl tikrai ta atranka yra stipriai susiaurėjusi, nes didžiosios teisininkų kontoros, turinčios ir su valstybe santykių, jaučia galimą interesų konfliktą, todėl šito darbo neapsiims. Šitą klausimą išspręsiu per ateinančią savaitę.

– Kodėl pakeitėte nuomonę? Prieš tai viešai ne kartą sakėte, kad neplanuojate perduoti įmonių akcijų, kad nesislėpsite už teisininkų kontorų.

– Galų gale – turiu klausą, girdžiu, ką sako prezidentas, kiti kolegos, kad nepaisant to, jog galutinis turtinės naudos gavėjas išlieku aš pats, tačiau visos šitos informacijos pateikimas, rinkimas arba, sakykime, regimybės kažkokių interesų konfliktų, jos geriau išvengti, todėl gerai būtų priimti sprendimą, kurį aš esu jau priėmęs ir dabar jis yra realizavimo stadijoje.

– Kitą savaitę planuojamas protestas pavadinimu „Sureikšminkim“. Kai vyko protestas dėl „Nemuno aušros“ priėmimo į koaliciją, Jūs ten apsilankėte. Ar planuojate nueiti į šį protestą, kurio vienas iš reikalavimų – kad turite pateikti aiškius ir dokumentuotus atsakymus visuomenei dėl lydinčių skandalų, o jei nepateiksite, – atsistatydinti?

– Tiesą pasakius, nesu susipažinęs su visais organizuojamo mitingo reikalavimais. Paskaitysiu, pasižiūrėsiu. Suprantu, kad žmonės turi demokratinę teisę išreikšti savo nuomonę tokiais piketais ar mitingais. Bet didelė dalis prielaidų, kuriomis organizuojamas šis mitingas, yra kildinamos iš feisbukinių tyrimų. Manau, kad pagrindo tokiam mitingui būtų mažiau, sulaukus oficialių tyrimų rezultatų. Na, bet kiekvieno teisė tai daryti.

– Yra ir daugiau reikalavimų, įskaitant dėl „Nemuno aušros“, bet yra ir dar vienas reikalavimas – sustabdyti visas iniciatyvas, kuriomis siekiama palengvinti į čekiukų skandalą įsivėlusių visų lygių politikų atsakomybę. Šis klausimas buvo išbrauktas iš Seimo sesijos darbotvarkės. Jūs būtumėte balsavęs už?

– Na vėlgi, ką būčiau daręs ir ko būčiau nedaręs. Klausimo nėra darbotvarkėje ir Seimo sesija pasibaigė. Kai ateis ruduo, gal šito klausimo iš viso nebus. Tai nežinau, kodėl šis mitingas kelia šį klausimą. Tarpsesijiniu laikotarpiu. Galbūt būtų logiškiau mitingą organizuoti rugsėjo 11 ar 12 d., kai matytų darbų programą, bet šiandien šis klausimas visai neaktualus ir jo nėra darbotvarkėje.

– Jei nebūtumėte premjeru, tikriausiai šitos istorijos niekada nebūtų išlindusios. Ar nesigailite juo tapęs?

– Kalbant apie kandidatavimą į premjerus, aš pasvėriau visas aplinkybes ir savo gyvenimo istorijos tam tikrus vingius, todėl šiandien aš esu ramus dėl įvairiausių tyrimų, nes nesu padaręs jokių nusižengimų, pažeidimų, nepaisant to, kad šiandien mes matome audringai banguojančią visuomenės nuomonę socialiniuose tinkluose. Aš manau, kad tyrimai atsakys į šiuos klausimus ir šitos samprotavimo bangos sustos.

