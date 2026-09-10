Asadauskaitė-Zadneprovskienė po nemalonios situacijos: sprendimas yra

„Vakar buvome susitikę su pirmininku Juozu Oleku ir tikrai pasikalbėjau apie savo, mūsų likimą. Kol kas sprendimas yra – lieku LSDP. Bet dar tas klausimas yra pakibęs“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį sakė L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
Pasak jos, Seimo pirmininkas J. Olekas ketina inicijuoti susitikimą su premjeru bei švietimo, mokslo ir sporto ministre.
„Tikrai laukiu šio pokalbio. Susėsime, pasikalbėsime ir tada tikriausiai padarysiu tam tikrus sprendimus“, – teigė parlamentarė.
L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė tikino, kad per susitikimą J. Olekas konkrečių pažadų jai nepateikė, tačiau ragino tęsti darbus sporto srityje.
„Nieko nežadėjo. Sakė, kad galime dirbti toliau, daryti gražius darbus sportui. Tikrai turiu nemažai ką pasižymėjusi. Seimo pirmininkas norėjo pamatyti, kokie tie esminiai dalykai, kas svarbu. Sako, gal mes galėsime visi sutarti ir dirbti tuos darbus“, – pasakojo ji.
Sako besijaučianti apgauta
Vis dėlto politikė neslėpė nusivylimo premjeru M. Sinkevičiumi. Pasak jos, anksčiau premjeras prašė likti komisijos pirmininkės pareigose iki rudens, tačiau vėliau ji iš šios pozicijos buvo patraukta.
„Man ir buvo pagrindinis klausimas, kadangi vis tiek M. Sinkevičius negražiai pasielgė. Pats žmogus paprašė manęs pasilikti iki rudens ir tiesiog pasikalbėti galbūt jau šiuo metu apie mano ir mūsų likimą. Bet atsitiko, kaip atsitiko – patraukė iš pirmininkės pozicijos ir, sakykime, jaučiuosi apgauta“, – kalbėjo parlamentarė.
„Tikrai tokio pasitikėjimo dabar nėra. Dabar tiesiog toks nusivylimas ir atrodo, kad ir pasikalbėsime, kažką galbūt pažadės, pasakys, bet, man atrodo, vieną kartą tu apgautas – tiesiog nepasitiki“, – pridūrė ji.
Nepaisant to, L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė teigė norinti suteikti dar vieną galimybę pokalbiui su premjeru.
„Man tiesiog pačiai galbūt norisi dar kartą, paskutinį kartą pasikalbėti, nors tikrai galvojau iki vakar, kad to nedarysiu. Bet dar vienas šansas – tiesiog noriu nuoširdžiai, eilinį kartą nuoširdžiai pasikalbėti ir kažką išgirsti tokio, dėl ko galbūt abejoju“, – sakė ji.
Paklausta apie premjero elgesį, parlamentarė svarstė, kad jo sprendimams galėjo turėti įtakos ir aplinkiniai.
„Man atrodo, tai yra žmogiška. Galbūt žmonės yra jauni, gali ir klysti, gal kartais kažkaip nesugeba priimti tokio tvirto savo sprendimo, savo nuomonės pareikšti ir galbūt kartais pasiduoda kitų žmonių įtakai. Ko gero, taip atsitinka“, – teigė L. Asadauskaitė-Zadneprovskienė.
ELTA primena, kad Seimo Jaunimo ir sporto reikalų komisijos pirmininko poste L. Asadauskaitę-Zadneprovskienę pakeitė socdemas Algimantas Radvila.
M. Sinkevičius anksčiau teigė, kad pokyčius lėmė priekaištai dėl komisijos darbo tempo ir stringančių su sportu susijusių teisės aktų.
Anot jo, pastabų dėl komisijos darbo buvo sulaukta iš Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM).
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