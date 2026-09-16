Aurelijus Veryga apie įvykį prie Kauno mečetės: reikia matyti, kaip iki to atėjome

„Ko man labai norėtųsi šitoje istorijoje, kad tas paskutinis įvykis neužgožtų viso bendro paveikslo. Ta prasme, kad matytume, kaip mes iki to atėjome“, – trečiadienį Žinių radijui sakė jis.
„Turbūt sutiksite, kad iki to naujojo muftiato įsteigimo nelabai mes turėjome kokių nors problemų (su musulmonais Lietuvoje – BNS). Neatsimenu, kad būtų kilę kokių nors nepasitenkinimų ar konfliktų. Įvairių religinių grupių Lietuvoje buvo ir yra – ir musulmonų, ir žydų, ir mormonų, ir kokių tik nori, – bet niekam tas nekliūdavo todėl, kad niekas nebandydavo pasakyti, kad va, mes atvažiavome ir dabar jūs turite daryti, kaip mes norėtumėme“, – kalbėjo politikas.
Pasak A. Verygos, visuomenėje nepasitenkinimą sukėlė mečetės perėmimas iš senosios totorių bendruomenės, naujosios vadovybės pastabos dėl elgesio maldos namų prieigose ir pan.
„Prasidėjo visokie aiškinimai, kad visi vyrai su meilužėmis gyvena ir taip toliau. Žodžiu, tas konfliktas eskalavosi, o baikerių atvažiavimas jau buvo kulminacija“, – sakė valstiečių lyderis.
„Tiesiog reikia matyti visą bendrą vaizdą, ir čia gali visi įvertinti. Bet kol protestai yra taikūs, kol jie yra nesmurtiniai, policija, aišku, savo darbą padaro, tai jie turi teisę egzistuoti“, – pridūrė jis.
Kaip rašė BNS, praėjusį penktadienį per musulmonų pamaldas Kaune, Ramybės parke, prie mečetės, atvyko baikeriai, kurie garsiai leido muziką, triukšmavo motociklais, skandavo patriotinius šūkius, demonstravo atsivežtą kiaulės galvą.
Kauno apskrities policija pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl kurstymo prieš bet kokią žmonių grupę ir trukdymo atlikti religines apeigas po minėtų įvykių prie mečetės.
Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas kreipėsi į Valstybės saugumo departamentą, prašydamas įvertinti situaciją.
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