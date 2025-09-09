„Aušriečiai“ į aplinkos ministrus siūlo Povilą Poderskį, į energetikos – Mindaugą Jablonskį

Kaip antradienį teigė „Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis, šiuos kandidatus jis pristatė paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei.
Pasak jo, socialdemokratė jau buvo susitikusi su abiem pasiūlytais kandidatais.
„Taip, pozityviai (žiūri į M. Jablonskio kandidatūrą – BNS) , viskas gerai“, – žurnalistams Seime sakė politikas.
„Taip, irgi (tinka – BNS), praeitą trečiadienį irgi žiūrėjosi, šnekėjosi“, – pridūrė jis, kalbėdamas apie P. Poderskį.
Pasak R. Žemaitaičio, R. Jablonskis nėra nei geresnis, nei blogesnis kandidatas už dabartinį energetikos ministrą Ž. Vaičiūną, tačiau iš naujo žmogaus tikimasi žvilgsnio iš šono į sektorių.
„Jablonskis gali būti tas žmogus, kuris šviesiom akim viską matys“, – sakė politikas.
Jis tikisi, kad prezidentas Gitanas Nausėda sutiks skirti šį teisininką ministru.
„Manau, kad prezidentas supranta, kad procesai turi važiuoti valstybėje. Ir aš manau, kad prezidentas yra tas mūsų koalicijos partneris, kuris realiai daug pridėjo pastangų, kad mes visi čia trys (koalicijoje – BNS) atsisėstumėme“, – kalbėjo R. Žemaitaitis.
Parlamentaras taip pat pareiškė tikintis, jog G. Nausėdai tiks P. Poderskio kandidatūra vėl vadovauti Aplinkos ministerijai.
Su Seimo valdyba antradienį susitikęs G. Nausėda pakartojo P. Poderskio ministru būsimojoje Vyriausybėje nebematantis, o kandidato į energetikos ministrus, jeigu tai bus naujas žmogus, įvertinti nebespės, nes jau turi pasirašyti dekretą dėl Vyriausybės suformavimo.
Paklaustas, kaip elgsis „Nemuno aušra“ Seime balsuojant dėl Vyriausybės programos, jeigu jos ministrai nebus patvirtinti, R. Žemaitaitis vėl suabejojo valdančiosios koalicijos ateitimi.
„Tai klausimas tada yra, ar mums išvis čia verta būti toje koalicijoje? Aš nelabai suprantu, kodėl gali vienus patvirtinti, kitų nepatvirtinti kandidatų“, – sakė „aušriečių“ lyderis.
Jis abejojo, ar tvirtindamas nepilnos sudėties Vyriausybę prezidentas nepažeidžia Konstitucijos.
BNS rašė, kad naujoji I. Vyriausybė iš naujo skiriama atsistatydinus premjerui Gintautui Paluckui.
Vasarą pasikeitė ir valdančiosios koalicijos sudėtis – dabar ją sudaro socialdemokratai, „Nemuno aušra“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija.
