„Aušrietis“ Neimantas viešina susirašinėjimą: smerkia ir Žemaitaitį, ir partiją palikusį Varną

K. Neimantas su BNS pasidalino savo žinute, išsiųsta šeštadienio rytą į frakcijos Seime susirašinėjimą: „Kalba ne apie kremlinius ir kitokius. Kalba apie išsireiškimus ir neapykantos kalbą kitų atžvilgiu. Tai nėra priimtina man, mano šeimai ir aplinkai“.
„Tai neatitinka mūsų vertybių ir mes, Remigijau, tavo, oponentų, kolegų ir kitų asmenų tokių pasisakymų nepalaikome ir nuo jų atsiribojame“, – teigiama politiko žinutėje.
Pasak jo, R. Žemaitaitis pats yra kaltas dėl to, kad iš „aušriečių“ buvo atimtas kultūros ministro portfelis, ir dėl Agnės Širinskienės bei Dainiaus Varno pasitraukimo iš partijos bei frakcijos Seime.
K. Neimantas BNS sakė pats kol kas to daryti neketinantis.
„Visur yra ribos ir visur yra lubos. Aš negaliu pasakyti, kad pasitrauksiu iš partijos paskutinis, bet negaliu pasakyti ir to, kad tai padarysiu dabar pat“, – teigė Seimo narys.
„Ką daro Remigijus ir ką nori pakeisti dėl valstybės ir žmonių, tai teisingi dalykai. Neteisingos yra jo priemonės, kuriomis jis bando tuos žingsnius atlikti“, – pridūrė jis.
Paviešino susirašinėjimą su D. Varnu
BNS rašė, kad valdantieji socialdemokratai nutarė perimti kultūros ministro portfelį iš „Nemuno aušros“. Šalies vadovas Gitanas Nausėda dar kiek anksčiau pareiškė neskirsiantis „aušriečių“ kandidato kultūros ministru.
Naujausios pasmerkimo bangos R. Žemaitaitis sulaukė, kai „Facebook“ paskelbė įrašą, kuriame kaltino A. Gelūną perversmo valstybėje rengimu ir spekuliavo tariamai žydiška jo kilme.
Valdančiųjų socialdemokratų lyderiai ir kiti politikai paragino „Nemuno aušros“ narius išsakyti savo poziciją dėl tokių pasisakymų. D. Varnas apie pasitraukimą iš „aušriečių“ gretų pranešė šeštadienį vakare.
K. Neimantas teigė linkintis kolegai sėkmės, tačiau abejojo jo nuoširdumu.
Politikas pasidalino savo šeštadienio susirašinėjimu su D. Varnu.
Po to, kai K. Neimantas frakcijos susirašinėjime atsiribojo nuo R. Žemaitaičio teiginių, D. Varnas jam asmeniškai feisbuke parašė: „Sveikas. Tik neskubėk niekur jungtis. Sėsim, kalbėsim. Reik susiimt už rankų, kad neprapult po vieną. Laikykis“.
K. Neimantas kolegai atrašė: „Labas. Aš niekur neisiu, nesijungsiu ir mus, kaip partiją, ir tikslus, palaikau. Aš visuomet kalbu atvirai, turiu išsakyti savo nuomonę. Bet tam tikri dalykai man nepriimtini ir jie turi baigtis. Jeigu priimčiau sprendimą trauktis, to niekada nedarysiu už akių ir prieš priimant sprendimą viešai jis visada bus pasakytas Remigijui prieš faktą. Remigijų aš gerbiu ir veikti jam už akių mano vertybėmis yra nepriimtina“.
„Super. Aš jau išsigandau“, – atrašė D. Varnas.
„Jeigu kas kalbės už akių, o taip yra visuomet, gali pasidalinti šia mano žinute. Nėra jokios paslapties. Ačiū už tavo rūpestį!“, – rašė K. Neimantas.
„Frakcijoje antradienį turėsime karštą pokalbį. Aš irgi neturiu akių kur dėti. Mano draugai iš Žmogaus teisių organizacijų mano prašymu padarė pareiškimą, kad NA („Nemuno aušra“ – BNS) yra persekiojama. Jie ten 70 proc. žydų tautybės. Dabar bus sunku į akis žiūrėt. Nu nieko, atlaikysime“, – atsakė D. Varnas.
Pasak K. Neimanto, tokios D. Varno žinutės rodo jo slapukavimą.
„Tai, švelniai tariant, yra negražus poelgis. Galiu daryti išvadą, kad Dainius nenorėjo išeiti vienas, jis norėjo traukti paskui save žmones“, – kalbėjo parlamentaras.
„Pakeisti Remigijų – tas pats, kas pakeisti pasaulį“
„Nemuno aušros“ atstovas, Seimo pirmasis vicepirmininkas Raimondas Šukys sako šeštadienį vykusiame parlamento frakcijos pasitarime irgi pasmerkęs partijos lyderį Remigijų Žemaitaitį už jo įrašą feisbuke apie A. Gelūną.
Paklaustas, ar pats nesvarsto trauktis iš partijos, R. Šukys BNS sakė, kad „apmąstymų visokių yra visada“.
„Tik kad vargu, ar tie sprendimai turėtų būti daromi emociškai, ant karštųjų. Mano požiūris yra toks, kad kiekvienas asmuo individualiai atsako už savo veiksmus, žodžius ir ta atsakomybė gali būti įvairi – tiek politinė, tiek baudžiamoji, tiek kita“, – teigė politikas.
Kitas „aušrietis“ Kęstutis Bilius irgi BNS teigė, kad tokios leksikos, kaip partijos lyderis, nenaudotų.
„Aš jau kurį laiką raginu jį keisti išraiškos būdą“, – sakė parlamentaras.
Visgi jis tvirtino, kad „Nemuno aušros“ nepaliks niekada: „Asmeniškai niekada nepaliksiu šito darinio. Išeisiu iš jo paskutinis, nes gerbiu savo pasirinkimus“.
„Aušrietis“ Tomas Domarkas taip pat sakė, kad R. Žemaitaičiui reikėtų atidžiau galvoti apie savo pasisakymus, bet pripažino, jog partijos lyderį pakeisti sunku.
„Pakeisti Remigijų yra tas pats, kas pakeisti pasaulį. Bet kadangi pasaulio nepakeisime, tai nepakeisime ir retorikos“, – BNS teigė politikas.
Jis sakė ketinantis toliau likti partijoje ir tvirtino, jog D. Varno sprendimas jam kelia klausimų.
„Nežinau, ar taip reikia elgtis, kai buvai frakcijoje, buvai išrinktas pagal sąrašą“, – kalbėjo T. Domarkas.
„Nemuno aušros“ frakcijoje po D. Varno pasitraukimo liks 18 narių.
