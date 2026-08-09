Baltarusiams minint šeštąsias protestų metines, Lietuva ragina Minską paleisti politinius kalinius

„Lietuva ragina Baltarusijos režimą nedelsiant ir besąlygiškai paleisti visus politinius kalinius, nutraukti represijas prieš Baltarusijos visuomenę, nustoti remti Rusijos agresiją prieš Ukrainą ir nutraukti hibridines atakas“, – teigiama jame.
Anot URM, Vilnius ir toliau sieks, kad asmenys, atsakingi už žmogaus teisių pažeidimus, represijas ir bendrininkavimą Rusijos agresijoje, būtų patraukti atsakomybėn.
Be kita ko, Lietuva ir toliau rems Baltarusijos pilietinę visuomenę, nepriklausomą žiniasklaidą, žmogaus teisių gynėjus ir demokratines jėgas, vadovaujamas Sviatlanos Cichanouskajos.
„Taip pat toliau remsime principingą Europos Sąjungos atsaką pagal sutartas gaires, tarptautines pastangas didinti režimo izoliaciją ir stiprinti paramą Baltarusijos demokratinei ateičiai“, – rašo ministerija.
Anot URM, demokratinė, nepriklausoma ir taiki Baltarusija atitinka ir Baltarusijos gyventojų, ir ilgalaikius Lietuvos bei visos Europos interesus.
Vilnius pabrėžia, kad Baltarusijos režimo vykdoma politika turi tiesioginį poveikį Lietuvos ir Europos saugumui, nes Minskas tebėra Rusijos agresijos prieš Ukrainą bendrininkas, vykdo hibridines atakas prieš Europos Sąjungos valstybes, įskaitant nelegalios migracijos skatinimą politiniais tikslais.
„Praėjus šešeriems metams nuo 2020 metų rugpjūčio 9 dieną Baltarusijoje įvykusių suklastotų prezidento rinkimų, Lietuva kartu su tarptautine bendruomene ir toliau nepripažįsta rinkimų rezultatų bei reiškia solidarumą su Baltarusijos žmonėmis, kurie ir šiandien, nepaisydami represijų, gina demokratijos, žmogaus teisių ir teisinės valstybės principus“, – akcentuoja URM.
„Per šešerius metus Baltarusijoje neįvyko jokių esminių pokyčių. Nepaisant pavienių režimo gestų, padėtis Baltarusijoje iš esmės nesikeičia. Represinis aparatas išlieka nepakitęs, o politinių kalinių problema nėra išspręsta. Tęsiamas politinis persekiojimas, žmogaus teisių padėtis toliau blogėja“, – teigia ministerija.
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