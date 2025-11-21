Baltarusijai pareikštas protestas dėl diskriminacinių veiksmų Lietuvos vežėjų atžvilgiu

Penktadienį ministerija įteikė protesto notą Baltarusijos ambasados šalyje atstovui dėl Lietuvos įmonėms priklausančių vilkikų, priekabų ir puspriekabių užgrobimo bei šiurkštaus tarptautinės teisės nuostatų pažeidimo.
„Užsienio reikalų ministerija griežtai pareikalavo, kad Baltarusija nedelsdama nutrauktų šiuos diskriminacinius veiksmus bei perspėjo, jog priešingu atveju Lietuva pasilieka teisę imtis atitinkamų teisinių veiksmų, reikalauti padarytos žalos atlyginimo ir imtis kitų atsakomųjų priemonių tiek nacionaliniu, tiek Europos Sąjungos lygiu“, – teigiama penktadienį išplatintame pranešime.
BNS rašė, jog premjerė Inga Ruginienė penktadienį sakė, kad jeigu situacija blogės, Lietuva neatmeta galimybės vėl uždaryti sieną neribotam laikui, o tai, kad Baltarusija neišleidžia lietuviškų vilkikų, tik įrodo, jog Minsko režimas vykdo hibridinę ataką prieš Lietuvą.
Prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį ragino nedaryti tragedijos dėl iš Baltarusijos nesugrįžtančių Lietuvos vilkikų, tačiau žada aiškintis, kokios priežastys tai lemia.
Ministrų kabinetas trečiadienį nusprendė 10 dienų anksčiau nei planuota atverti sieną su Baltarusija. Medininkų ir Šalčininkų pasienio punktų veikla atnaujinta nuo ketvirtadienio vidurnakčio.
