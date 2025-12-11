Bartoševičiaus gynyba imasi netikėto ėjimo – prokuroras gali tapti liudytoju

K. Bartoševičius Panevėžyje buvo pripažintas kaltu dėl seksualinių nusikaltimų prieš vaikus. Teismas jam skyrė septynerių metų laisvės atėmimo bausmę.
Tačiau nuteistasis tebėra laisvėje, nes sprendimas apskųstas. Dabar bylą nagrinėti pradėjo Apeliacinis teismas.
„Aš ne nuomonę turiu, o faktus. Neabejoju tuo, ko nesu padaręs“, – komentavo kaltinamasis.
Apeliaciniam teismui pateikti keturi skundai – vienas paties K. Bartoševičiaus advokato ir dar du iš nukentėjusiųjų atstovų bei prokuratūros.
„Prašiau skirti 10 metų laisvės atėmimo bausmę“, – sakė prokuroras Donatas Skrebiškis.
Prieš posėdį K. Bartoševičiaus advokatas Olegas Šibkovas teigė siekiantis, kad Apeliaciniame teisme būtų apklaustas papildomas liudytojas.
„Jis turi patvirtinti, kokiomis aplinkybėmis vyko bylos tyrimas, nagrinėjimas“, – aiškino advokatas.
Vėliau paaiškėjo, kad liudytoju siekiama kviesti patį prokurorą D. Skrebiškį. Gynyba nori jį apklausti dėl bendravimo su nukentėjusiaisiais ir kartu prašo prokurorą nušalinti. Analogiškos pastangos buvo ir pirmosios instancijos teisme.
„Nuteistojo advokato prašymus prašiau atmesti – jie nepagrįsti“, – teigė prokuroras.
Ar gynybos prašymai bus tenkinami, teisėjai turėtų nuspręsti dar šį mėnesį.
„Jam išliko dvi tos pačios kardomosios priemonės – dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti“, – komentavo D. Skrebiškis.
Greitai sueis treji metai nuo tada, kai tuometis Seimo konservatorius netikėtai atsisakė mandato. 2023 metų sausį K. Bartoševičius paštu atsiuntė prašymą Vyriausiajai rinkimų komisijai, būdamas komandiruotėje Čilėje. Opozicija tuomet įtarė, kad valdantieji apie gresiančius įtarimus žinojo anksčiau ir perspėjo kolegą.
„Dėl savo veiksmų miegu ramiai“, – sakė K. Bartoševičius.
Buvo kelti klausimai, kad jei informacija būtų paaiškėjusi jau padėjus Seimo nario mandatą, bylą būtų buvę lengviau nuslėpti, o konservatoriai būtų išvengę politinių pasekmių.
Kitas posėdis suplanuotas vasario mėnesį.
