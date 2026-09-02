Budrys Airijoje su ES kolegomis aptars paramą Ukrainoje, energetinį atsparumą

„Rusijos agresijos prieš Ukrainą kontekste ministrai aptars politinės, karinės ir finansinės paramos Ukrainai stiprinimą, taip pat energetinio atsparumo didinimą, siekiant padėti Ukrainos gyventojams atlaikyti piktavališkus Rusijos bandymus pasinaudoti žiema ir palikti juos be šilumos bei elektros energijos“, – pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM).
Taip pat bus aptartas pasirengimas artėjančiai Jungtinių Tautų Generalinei Asamblėjai – diskutuojama apie veiksmus, reikalingus laivybos laisvei Juodojoje jūroje užtikrinti, bei užkirsti kelią Rusijai eksportuoti iš okupuotų Ukrainos teritorijų pagrobtus grūdus.
Šioje sesijoje taip pat dalyvaus Islandijos, Jungtinės Karalystės, Kanados, Norvegijos, Šveicarijos ir Ukrainos užsienio reikalų ministrai.
URM teigimu, ministrai taip pat aptars ES bendros užsienio ir saugumo politikos veiksmingumo stiprinimą kintančiame geopolitiniame kontekste, siekiant užtikrinti nuoseklų ir efektyvų ES vaidmenį tarptautinėje arenoje.
„Atsižvelgdami į iššūkius tarptautiniam saugumui, ministrai taip pat aptars padėtį Artimųjų Rytų regione“, – teigia URM.
Neformalūs ES užsienio reikalų ministrų susitikimai (Gymnich) tradiciškai rengiami kas pusmetį ES Tarybai pirmininkaujančioje valstybėje narėje. Nuo liepos 1-osios ES Tarybai pirmininkauja Airija, kitų metų pirmąjį pusmetį tą darys Lietuva.