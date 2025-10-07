Budrys: atsakas į Rusijos provokacijas privalo būti greitas ir kietas

Taip K. Budrys kalbėjo susitikęs su Belgijos, Ispanijos, Liuksemburgo ir Portugalijos nuolatiniais ir kariniais atstovais NATO. Šių valstybių kariai rotaciniu principu dislokuojami Lietuvoje ir prisideda prie saugumo regione užtikrinimo bei kolektyvinio atgrasymo.
„Pažeidinėdama NATO valstybių oro erdvę, Rusija ne tik testuoja Aljanso gebėjimus reaguoti į grėsmes bei provokacijas, bet ir siekia bauginti mūsų piliečius“, – pranešime cituojamas Lietuvos diplomatijos vadovas.
„Todėl NATO kolektyvinis atsakas privalo būti greitas ir kietas, o rytinio flango valstybių oro erdvės gynyba tapti viso Aljanso prioritetu, tam sutelkiant reikiamas oro gynybos pajėgas bei įgyvendinant rotacinį oro gynybos modelį Baltijos šalyse. Tik būdami vieningi ir ryžtingi atgrasysime Rusiją“, – teigė jis.
Kaip teigiama Užsienio reikalų ministerijos pranešime, susitikime aptartas NATO atsakas į Rusijos vykdomus agresyvėjančius Aljanso šalių oro erdvės pažeidimus, NATO viršūnių susitikime Hagoje sutarto gynybos išlaidų didinimo įgyvendinimo ir tolesnės karinės paramos Ukrainai svarba.
Pasak ministerijos, kaip sėkmingą NATO atsako pavyzdį ministras įvardino operaciją „Baltijos sargybinis“ („Baltic Sentry“), kuria, reaguojant į kritinės povandeninės infrastruktūros pažeidimus, buvo žymiai padidintas Aljanso karinis buvimas Baltijos jūroje.
K. Budrys padėkojo už šalių indėlį į Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių saugumo didinimą.
Ministras taip pat pabrėžė Lietuvos pastangas didinant investicijas į gynybą, vystant nacionalinę diviziją ir nuolat gerinant sąlygas sąjungininkų kariams, dislokuotiems Lietuvoje.
Belgija, Ispanija, Liuksemburgas ir Portugalija reguliariai dalyvauja NATO Oro policijos misijoje Lietuvoje arba siunčia savo karius į NATO Daugianacionalinę kovinę grupę.
Kaip rašė BNS, oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.
Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kai kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“.
Naujausi komentarai