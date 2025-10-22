 Budrys Japonijoje dalyvaus Ukrainos išminavimo konferencijoje

Budrys Japonijoje dalyvaus Ukrainos išminavimo konferencijoje

BNS inf.

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys trečiadienį vyksta į Tokijų, kur susitiks su Japonijos kolega Toshimitsu Motegi (Tošimicu Motegiu), dalyvaus Ukrainos išminavimo konferencijoje.

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo / BNS nuotr.

Ją rengia Japonijos ir Ukrainos vyriausybės. Ukrainos išminavimo koaliciją koordinuoja Lietuva ir Islandija.

Kaip skelbia Užsienio reikalų ministerija, K. Budrys taip pat dalyvaus apskrito stalo diskusijoje su Japonijos analitinių centrų atstovais saugumo iššūkių tema.

Jis taip pat su Japonijos ekonominių organizacijų ir verslo atstovais aptars bendradarbiavimą įgyvendinant Ukrainos atstatymo projektus, susitiks su ICA (Japonijos tarptautinio bendradarbiavimo agentūros) prezidentu Akihiko Tanaka, Lietuvos garbės konsulais, buvusiais Japonijos ambasadoriais Lietuvoje, lietuvių bendruomenės Japonijoje atstovais.

Spalio pradžioje Lietuvoje pirmą kartą su oficialiu vizitu lankėsi Japonijos kariuomenės vadas Hiroaki Uchikura (Hiroakis Učikura). Vilniuje jis susitiko su Lietuvos kariuomenės vadu Raimundu Vaikšnoru.

