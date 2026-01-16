Budrys: mes tikrai turėtume tai apsvarstyti

„Mes tikrai turėtume apsvarstyti. Galų gale bus ir šios pratybos, po to sekančios pratybos ir kalbėsim apie ciklą pratybų. Ir Lietuvos dėmesys niekada nebuvo kalbant su sąjungininkais orientuotas tik į mūsų sieną, tik į Suvalkų koridorių, tik į Baltijos jūrą“, – LRT radijui penktadienį teigė jis.
„Mes turime savo indėlį, kurį galime pasiūlyti. Tai aš manau, kad tai privalo būti darbotvarkėje, jeigu tik tai yra toksai poreikis. Žinoma, konsultuojantis su sąjungininkais ir žiūrint, kaip tai būtų efektyvu padaryti“, – tikino Lietuvos diplomatijos vadovas.
Vokietija, Prancūzija, Švedija ir Norvegija trečiadienį paskelbė apie savo misijos dislokavimą, netrukus po to, kai Vašingtone įvykęs JAV, Danijos ir Grenlandijos pareigūnų susitikimas neišsprendė esminių nesutarimų dėl salos, kurios trokšta JAV prezidentas Donaldas Trumpas (Donaldas Trampas).
Baltieji rūmai ketvirtadienį pranešė, jog Europos karių dislokavimas Grenlandijoje neturi jokios įtakos D. Trumpo planams iš Danijos perimti strateginės Arkties salos kontrolę.
Lietuvos diplomatijos vadovas: susitarimą dėl taikos stabdo Vladimiras Putinas, o ne Ukraina
Susitarimą dėl taikos stabdo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas, o ne Ukraina, sako Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„Susitarimą dėl taikos, tai yra labai aišku, stabdo Putinas. Ne tai, kad jis stabdo, jis iš viso nesiima jokių veiksmų į tą pusę. Užsiima dezinformacija, propaganda, (...) kasnaktinėmis Kyjivo ir kitų Ukrainos miestų atakomis“, – LRT radijui penktadienį teigė ministras.
Jis taip kalbėjo JAV prezidentui D. Trumpui naujienų agentūrai „Reuters“ trečiadienį pareiškus, kad Ukraina, o ne Rusija stabdo potencialų taikos susitarimą, galintį užbaigti dviejų valstybių karą, ir apkaltinus Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį nepriėmus pasiūlymo sąlygų.
Toks požiūris prieštarauja JAV Europos sąjungininkų, nuolat teigiančių, kad Rusija nėra suinteresuota nutraukti karą, pozicijai.
„Ukrainos lankstumą matėme begalinį nuo pat praėjusių metų pavasario: sutikimą su paliaubomis, sutikimą su įvairiomis nuolaidomis, ieškojimą sprendimų su europiečiais, su amerikiečiais. Kas nejuda eilinį sykį, pabrėžiu, Rusija nejuda. Ir čia yra bėda“, – sakė K. Budrys.
