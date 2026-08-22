 Budrys reiškia užuojautą dėl buvusio Estijos premjero Kallas mirties

Budrys reiškia užuojautą dėl buvusio Estijos premjero Kallas mirties

2026-08-22 13:51
Martyna Pikelytė (ELTA)

Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys reiškia užuojautą dėl buvusio Estijos premjero, pirmojo šios šalies eurokomisaro Siim Kalas mirties. 

Kęstutis Budrys
Kęstutis Budrys / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Esu nuliūdęs dėl Siimo Kallaso, valstybės veikėjo, kuris padėjo Estijai sugrįžti į jai priklausančią vietą Europoje ir transatlantinėje bendruomenėje, mirties. Jo lyderystė, skatinant Estijos integraciją į Europos Sąjungą ir NATO bei stiprinant Estijos demokratinius pamatus, palieka ilgalaikį palikimą“, – socialiniame tinkle „X“ rašė K. Budrys.

„Šiuo sunkiu metu reiškiu giliausią užuojautą Kajai Kallas, kuri tęsia savo tėvo įsipareigojimą kurti laisvą ir stiprią Europą. Mano mintys ir maldos yra su jo šeima, artimaisiais ir Estijos žmonėmis“, – dėstė jis.

S. Kallas mirė šeštadienį.

77-erių politikas yra buvęs Estijos premjeras, pirmasis šios šalies eurokomisaras, buvęs Europos Komisijos vicepirmininkas.

Jis taip pat Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovės Kajos Kallas tėvas. Apie S. Kallas mirtį politikė pranešė savo „Instagram“ paskyroje.

Šiame straipsnyje:
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