 Buvęs Bundestago narys sukritikavo socialdemokratus: Lietuva – ne Vengrija

Buvęs Bundestago narys sukritikavo socialdemokratus: Lietuva – ne Vengrija

2025-12-10 14:28
Augustė Lyberytė (ELTA)

Pernai lapkritį kritiškai apie socialdemokratų koaliciją su „Nemuno aušra“ atsiliepęs buvęs Vokietijos Bundestago Užsienio reikalų komiteto pirmininkas Michael Roth ragina Lietuvos kolegas persvarstyti galimybę tęsti darbus su Remigijaus Žemaitaičio vedama partija. Jis atkreipia dėmesį, jog tai prieštarauja socialdemokratų vertybėms.

Buvęs Bundestago narys sukritikavo socialdemokratus: Lietuva – ne Vengrija
Buvęs Bundestago narys sukritikavo socialdemokratus: Lietuva – ne Vengrija / R. Riabovo / BNS nuotr.

„Lietuvos socialdemokratų bendradarbiavimas su atvirai antisemitine partija išlieka nepriimtinas. Tai prieštarauja socialdemokratų vertybėms lygiai taip pat, kaip ir bandymai riboti žiniasklaidos laisvę. Mieli bendražygiai – pagalvokite dar kartą. Nekartokite kitų padarytų klaidų. Lietuva – ne Vengrija!“ – socialiniame tinkle „X“ rašė Vokietijos socialdemokratas, buvęs parlamentaras M. Roth.

Pernai lapkritį, socialdemokratams suformavus valdančiąją koaliciją su R. Žemaitaičio „aušriečiais“, tokį sprendimą M. Roth vadino gėdingu. Tiesa, tuomet į premjero postą pretenduojantis buvęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Gintautas Paluckas šios kritikos nesureikšmino.

ELTA primena, kad žlugus Gintauto Palucko vadovaujamai Vyriausybei, rugpjūtį LSDP į naujos sudėties valdančiąją koaliciją pakvietė „Nemuno aušrą“ ir Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakciją Seime. 

Šiame straipsnyje:
Michael Roth
Nemuno aušra
socialdemokratai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų